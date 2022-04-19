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MagazinZeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı!
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• 19 Nisan 2022 - 10:11 • Son Güncelleme:

Zeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı!

Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuğu bırakıp yogaya merak saran Zeynep Tokuş, 6 senedir yoga yapıyor. Esnekliğiyle her paylaşımında şaşırtan Zeynep Tokuş son olarak tek elinin üstünde dururken bir yandan da kahve içmeye çalıştı.

• 19 Nisan 2022 - 10:11 • Son Güncelleme:
1Zeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı
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Kenan İmirzalıoğlu'yla Deli Yürek'te rol alan Zeynep Tokuş, şimdilerde oyunculuktan epey uzak kendi halinde bir hayat sürüyor.

2Zeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı

Oyunculuğu bırakan 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş kendini yogaya adadı. 38 yaşında yogaya başlayan Tokuş yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor.

3Zeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı

Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı.

4BİTMİŞ KAHVE FİNCANI KULLANDIM

"BİTMİŞ KAHVE FİNCANI KULLANDIM"

Zeynep Tokuş bu paylaşımına "Benden daha da iyi yapacağınıza eminim süper yogiler. Hatta gerçek bir kahveden gerçek bir yudum bile alabilirsiniz. Ben bitmiş kahve fincanımı kullandım" notunu ekledi.

5Zeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı

Zeynep Tokuş yaptığı paylaşım ağızları açık bıraktı. Tokuş'un tek elinin üstünde kalkarak kahve bardağını ağzına götürmesini görenler "Yok artık" yorumları yağdırdı.

6Zeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı

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Zeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı!

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