• 19 Nisan 2022 - 10:11 • Son Güncelleme:
Zeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı!
Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuğu bırakıp yogaya merak saran Zeynep Tokuş, 6 senedir yoga yapıyor. Esnekliğiyle her paylaşımında şaşırtan Zeynep Tokuş son olarak tek elinin üstünde dururken bir yandan da kahve içmeye çalıştı.
• 19 Nisan 2022 - 10:11 • Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu'yla Deli Yürek'te rol alan Zeynep Tokuş, şimdilerde oyunculuktan epey uzak kendi halinde bir hayat sürüyor.
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Oyunculuğu bırakan 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş kendini yogaya adadı. 38 yaşında yogaya başlayan Tokuş yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor.
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