Zeynep Tokuş yaptığı son hareket ile ağızları açık bıraktı!

"BİTMİŞ KAHVE FİNCANI KULLANDIM"

Zeynep Tokuş bu paylaşımına "Benden daha da iyi yapacağınıza eminim süper yogiler. Hatta gerçek bir kahveden gerçek bir yudum bile alabilirsiniz. Ben bitmiş kahve fincanımı kullandım" notunu ekledi.