• 03 Mart 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:
Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi! "Eskiden 37 kiloydum şimdi 56 kiloya çıktım"
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız Zeynep Koçak uzun bir aranın ardından objektiflere takıldı. Şimdilerde yeni görüntüsüyle dikkat çeken Zeynep Koçak adeta bambaşka biri oldu. Herkes diyet yaparken 37 kilodan 65 kiloya çıkarak değişim geçirdiğini belirten ünlü ismi gören hayranları tanımakta zorlandı.
• 03 Mart 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Zeynep Koçak, önceki gün Nişantaşı'nda Boel adlı mekan çıkışı objektiflere takıldı.
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İŞTE SON HALİ...
Oyuncu, sosyal medyada ve dijital medyada değişimi hakkında yapılan haberlerle ilgili "Her ay bir haber çıkıyor. Düzenli olarak birileri şok oluyor. Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 56 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" dedi.
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