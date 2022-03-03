Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi! "Eskiden 37 kiloydum şimdi 56 kiloya çıktım"

Koçak, sözlerine; "Evet bayağı bir ara verdim yaklaşık dört sene kadar. Yeni projeler geldi, onları değerlendireceğim. Dört sene ara vermemin özel bir nedeni yok. İyi bir proje olsun diye bekledim sadece. Titiz davrandım bu konuda. Şu ana kadar içime sinmiş hiçbir şey olmamıştı" diye devam etti.