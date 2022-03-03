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MagazinZeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi! "Eskiden 37 kiloydum şimdi 56 kiloya çıktım"
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• 03 Mart 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:

Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi! "Eskiden 37 kiloydum şimdi 56 kiloya çıktım"

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız Zeynep Koçak uzun bir aranın ardından objektiflere takıldı. Şimdilerde yeni görüntüsüyle dikkat çeken Zeynep Koçak adeta bambaşka biri oldu. Herkes diyet yaparken 37 kilodan 65 kiloya çıkarak değişim geçirdiğini belirten ünlü ismi gören hayranları tanımakta zorlandı.

• 03 Mart 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:
1Zeynep Koçakın şaşırtan değişimi Eskiden 37 kiloydum şimdi 56 kiloya çıktım
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Zeynep Koçak, önceki gün Nişantaşı'nda Boel adlı mekan çıkışı objektiflere takıldı.

2Zeynep Koçakın şaşırtan değişimi Eskiden 37 kiloydum şimdi 56 kiloya çıktım

Koçak, muhabirlerin sorularını cevaplamaktan kaçınmadı. Şimdilerde bambaşka biri olan Koçak, değişimi hakkında ilk kez konuştu.

3Zeynep Koçakın şaşırtan değişimi Eskiden 37 kiloydum şimdi 56 kiloya çıktım

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında ünlenen Zeynep Koçak son haliyle gündeme geldi. Sarı saçlarını boyatan ve oldukça değişen Zeynep Koçak adeta bambaşka biri oldu.

4SON HALİ GÜNDEM OLDU

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak zaman zaman değişimiyle ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. Zeynep Koçak saç modelini, rengini ve tarzını değiştirdi.

5İŞTE SON HALİ...

İŞTE SON HALİ...

Oyuncu, sosyal medyada ve dijital medyada değişimi hakkında yapılan haberlerle ilgili "Her ay bir haber çıkıyor. Düzenli olarak birileri şok oluyor. Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 56 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" dedi.

6EKRANLARA DÖNÜYOR

EKRANLARA DÖNÜYOR

Geçtiğimiz yıllarda birçok projelerde boy gösteren oyuncu, iki proje ile setlere döneceğinin müjdesini verdi. Koçak, "İki güzel proje var. Birini kendi yazdığım, bir tanesini de yazıp oynayacağım bir şey. Bu iki proje üzerine çalışıyoruz. İkisi de komedi" dedi.

7Zeynep Koçakın şaşırtan değişimi Eskiden 37 kiloydum şimdi 56 kiloya çıktım

Koçak, sözlerine; "Evet bayağı bir ara verdim yaklaşık dört sene kadar. Yeni projeler geldi, onları değerlendireceğim. Dört sene ara vermemin özel bir nedeni yok. İyi bir proje olsun diye bekledim sadece. Titiz davrandım bu konuda. Şu ana kadar içime sinmiş hiçbir şey olmamıştı" diye devam etti.

8Zeynep Koçakın şaşırtan değişimi Eskiden 37 kiloydum şimdi 56 kiloya çıktım

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