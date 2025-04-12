Yüzlerce yıllık ehramı günlük yaşama uyarladılar! Şanlıurfalı kadınlardan modern dokunuş





Ehramın doğal yünden tezgahlarda elle dokunarak yapıldığını anlatan Üzümcü, kursiyerlerin aldıkları eğitimlerle ehram dokumacılığını öğrenerek ilerleme kaydettiğini belirtti.



Ehram dokumacılığında kooperatifleşmeye gideceklerini aktaran Üzümcü, "Proje kapsamında hem satış noktası hem e-ticaret oluşturacağız. Kadınlarımızın kendi evlerine ekonomik anlamında bir katkı sağlamasını istiyoruz. Kendileri üretsin ve kendileri kazansın. Hem onlar kazanmış olacak hem de bu kültürümüz yaşamış olacak." ifadelerini kullandı.