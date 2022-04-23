• 23 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
Yüzde 80 bu iş bitti! Yıldız futbolcu eşyalarını topladı! İşte yeni takımı
Konyaspor maçından sonra Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı kalan ve affedilmesi gündeme bile gelmeyen Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu. Joachim Löw'den vazgeçen Ali Koç'un Mesut Özil'i de gözden çıkardığı ortaya çıktı. İşte 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bir sonraki durağı...
• 23 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
1
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in takımda geleceği belirsizliğini koruyor. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmazken Alman basını, Mesut Özil'in transfer olacağı takımı yazdı.
3
4
6
7
9
10
13