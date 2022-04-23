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FenerbahçeYüzde 80 bu iş bitti! Yıldız futbolcu eşyalarını topladı! İşte yeni takımı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Yüzde 80 bu iş bitti! Yıldız futbolcu eşyalarını topladı! İşte yeni takımı
• 23 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:

Yüzde 80 bu iş bitti! Yıldız futbolcu eşyalarını topladı! İşte yeni takımı

Konyaspor maçından sonra Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı kalan ve affedilmesi gündeme bile gelmeyen Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu. Joachim Löw'den vazgeçen Ali Koç'un Mesut Özil'i de gözden çıkardığı ortaya çıktı. İşte 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bir sonraki durağı...

• 23 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
1Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı
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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in takımda geleceği belirsizliğini koruyor. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmazken Alman basını, Mesut Özil'in transfer olacağı takımı yazdı.

2Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

Geçen sezonun devre arasında Arsenal'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil, Sarı-lacivertlilerdeki kariyerinde zor günler geçiriyor.

3Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

Yıldız futbolcu, Konyaspor maçından sonra Ozan Tufan ile birlikte sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılmıştı.

4Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

Bu kararın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, 33 yaşındaki yıldızın takımdaki geleceğini merak ediyor.

5Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

Yönetimle henüz ortak bir noktaya varamayan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılması da ihtimaller arasında.

6Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

Alman basınından Bild'de yer alan haber göre Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği, birlikte Dünya Kupası kazandığı teknik direktör Joachim Löw'e bağlı olabilir.

7Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

Eğer Alman hoca, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçerse yıldız futbolcunun takımdaki geleceği Löw'ün planlarına bağlı olacak.

8Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

Ancak Alman medyası, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Joachim Löw'ün Sarı-lacivertli takıma uzak olduğunu aktardı.

9Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

Haberde, Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan ve menajeri ile görüşmelerin başlatıldığı Mesut Özil için gelecek sezon MLS'te forma giyebileceği belirtildi.

10Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 gol ve 2 asist kaydeden Mesut Özil, için MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin devreye girdiği yazıldı.

11Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

Hatta Mesut Özil'in Los Angeles FC'ye transferinin %80'e yakın olduğu ifade edildi.

12Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

33 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Mesut Özil şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla toplamda 37 maça çıkarken 9 gol attı ve 3 asist kaydetti.

14Yüzde 80 bu iş bitti Yıldız futbolcu eşyalarını topladı İşte yeni takımı

 

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