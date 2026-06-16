Yüksekova'da tarımsal devrim! Tarımsal üretim artacak bölge ekonomisine can suyu olacak

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Bizlerin sesini duyan, bu topraklara bu bereketi getiren eski Hakkari Valimiz ve şimdi Bakan Yardımcımız Ali Çelik’e, Yüksekova Kaymakamımıza ve tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bu sene tarlamıza çok daha büyük bir umutla ve heyecanla gireceğiz" diye konuştu.