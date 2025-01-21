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Yozgat'taki kayıp çocuk vakasında çöplükte arama çalışmaları sürüyor

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde annesinin "öldürüp çöplüğe attım" dediği 4 yaşındaki çocuğu bulmak için çöplükte arama devam ediyor.

• 21 Ocak 2025 - 12:46 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2025 - 12:46 • Son Güncelleme:
1Yozgattaki kayıp çocuk vakasında çöplükte arama çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgiye göre olay, Boğazlıyan ilçesinde 1 hafta önce meydana geldi.

2Yozgattaki kayıp çocuk vakasında çöplükte arama çalışmaları sürüyor

İddiaya göre, önce 4 yaşındaki oğlu E.Ç. için kayıp ihbarında bulunan anne M.S. daha sonra Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 6 ay önce oğlunu öldürüp çöplüğe attığını söylemiş bunun üzerine çöplükte arama başlamıştı.

3Yozgattaki kayıp çocuk vakasında çöplükte arama çalışmaları sürüyor

Yaklaşık 1 haftadır arama çalışmalarının devam ettiği çöplükte daha kapsamlı arama faaliyetine geçildi.

4Yozgattaki kayıp çocuk vakasında çöplükte arama çalışmaları sürüyor

Arama çalışmasını Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD sürdürüyor.

5Yozgattaki kayıp çocuk vakasında çöplükte arama çalışmaları sürüyor

AFAD aramaya tam donanımlı iki araç, 1 şube müdürü, 4 personel ve dron ile katılıyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na ait 'Gölge' isimli kadavra köpeği de kazı alanında arama yapıyor.

6Yozgattaki kayıp çocuk vakasında çöplükte arama çalışmaları sürüyor

Kazı çalışmalarında Boğazlıyan Belediyesi'ne ait 3 iş makinesi yer alıyor. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen şu an çocuğun cesedine ulaşılamadı.