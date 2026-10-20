Yozgat'ta her gün binlerce öğrenci aşevine akın ediyor!
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri yaşanıyor. Sorgun Belediyesi bünyesinde hizmet veren iki ayrı aşevi, hem ilçedeki yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kapısına kadar sıcak yemek ulaştırıyor hem de okullardaki binlerce öğrenciye öğle arasında ücretsiz yemek imkanı sağlıyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan aşevi mesaisinde her gün titizlikle hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, hem dayanışmayı hem de bereketi aynı sofrada buluşturuyor.
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde öğrenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşların öğle yemekleri, Sorgun Belediyesi tarafından karşılanıyor. İlçede bulunan Nihat Orhan Gül Aşevi’nde sağlık durumu elverişli olmayan, evinde tek yaşayan, fiziken yemek yapma imkanı olmayan vatandaşların yanı sıra öğrenciler de ücretsiz sıcak yemek yeme imkanı buluyor. İlçede hizmet veren iki ayrı aşevi vasıtasıyla her gün 300’ün üzerinde vatandaşın evlerine sıcak yemek ulaştırılırken, binlerce öğrenciye de ücretsiz yemek imkanı sunuluyor.
Günün erken saatlerinden itibaren aşevlerinde yoğun bir yemek pişirme mesaisi başlıyor. Öncelikle günün menüsüne uygun şekilde hazırlanan malzemeler günlük üç çeşit olarak özenle pişiriliyor. Daha sonra sefertaslarına konulan yemekler vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Öte yandan öğrenciler de öğle aralarında aşevinde hazırlanan ücretsiz yemek hizmetinden faydalanıyor.
Aşevinde aşçı olan Yasemin Doğançay "Burada öğrencilerimizin yanı sıra yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine günlük 300 eve günlük 3 çeşit sıcak yemek gönderiyoruz" diye konuştu.
Sorgun Belediyesi’nin yemek hizmetini alan 95 yaşındaki Emekli Öğretmen Mustafa Aygün de uzun süredir bu hizmetten faydalandığını belirterek, "Gelen yemeklerden çok memnunuz. Kaliteli yemekler geliyor. Bizi memnun ediyor, sağ olsunlar. Bizim gibi yaşlıları düşündükleri için Allah yokluklarını vermesin" dedi.
"BİZİM İÇİN BİR GURUR KAYNAĞIDIR"
Aşevinin hakkında bilgi veren Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, "Sorgun Belediyesi olarak iki tane aşevimizde hizmet veriyoruz. Bir tanesi Karşıyaka Mahallesi’nde diğeri de Aydınlıkevler Mahallesi’nde. Özellikle bunların yeri seçilirken okul bölgelerine yakın noktaları seçmeyi tercih ettik.
Her iki mahallemizde bulunan aşevlerimizden de hem yaşlılarımıza hem de okulda öğrenim gören öğrencilerimize ücretsiz yemek veriyoruz. Şu anda 300’ün üzerinde yaşlıya ve binlerce öğrencimize de aşevinden yemek vermeyi sürdürüyoruz. Bu da bizim için bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin tamamına sesleniyorum: Durumu iyi olsun olmasın hiç önemli değil, aşevimizden faydalanabilirler" şeklinde konuştu.