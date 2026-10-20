Yozgat'ta her gün binlerce öğrenci aşevine akın ediyor!

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Her iki mahallemizde bulunan aşevlerimizden de hem yaşlılarımıza hem de okulda öğrenim gören öğrencilerimize ücretsiz yemek veriyoruz. Şu anda 300’ün üzerinde yaşlıya ve binlerce öğrencimize de aşevinden yemek vermeyi sürdürüyoruz. Bu da bizim için bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin tamamına sesleniyorum: Durumu iyi olsun olmasın hiç önemli değil, aşevimizden faydalanabilirler" şeklinde konuştu.