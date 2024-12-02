Yozgat'ta annesinden öğrendiği yorgancılığı mesleğe dönüştürdü

Evdeki üretimimle buradaki üretimim çok farklı oldu. Benim işim bayanlara hitap ettiği için daha fazla çeşidi daha uygun fiyata nereden nasıl bulacağımı öğrendim. Kendi işimi kurunca potansiyelim arttı. Genç bir yorgancı olarak çok takdir alıyorum. Bu beni hırslandırıyor, mutlu ediyor, işimi ne kadar doğru yaptığımı ve müşterilerime ne kadar özenli davrandığımı fark ediyorum" ifadelerini kullandı.