Yozgat'ta annesinden öğrendiği yorgancılığı mesleğe dönüştürdü
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Gülsüm İncekara, annesinden öğrendiği yorgancılığı, kendi iş yerini kurarak devam ettiriyor.Sorgun'da yaşayan Gülsüm İncekara, eskiden annesinin mahalle aralarında komşularına yorgan dikmesinden ve çeyiz hazırlamasından örnek alarak yorgancılığa özendi. Yorgan ve dikiş işlerini ilk zamanlarda evinde sürdüren İncekara Kosgeb'ten destek alarak ticarete atılmaya karar verdi. Şimdi 6 yıldır kendi işinin patronu olarak iş hayatına devam eden İncekara, mesleği hakkındaki ayrıntılardan bahsetti.
İHA
• 02 Aralık 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Aralık 2024 - 11:56 • Son Güncelleme: