Yozgat Şehir Hastanesi'nde bir ilk! Jakuzide doğum dönemi resmen başladı

Yozgat Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ferhan Sadef ise Yozgat’ta sezaryen ile doğum oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu vurguladı. Sadef şöyle konuştu; “Bugün doğal olan normal doğum projesi kapsamında hastanemizin etkinliklerinden, projelerinden biri olan, suya doğum ünitesinin açılışını gerçekleştirdik. Suya doğum özellikle hem annelerin ağrılarını hem endişelerini gidermesi açısından biz çok faydalı ve normal doğum teşvik edici olacağını düşünüyoruz. Ülkemizdeki sezaryen oranları yüzde 50’nin üzerinde ve bunlarda da en büyük etkenlerden biri de anne endişesi, annenin normal doğma karşı olan bilgisizliği ve acemiliği diyebiliriz. Biz hem bu aşağıda açacağımız ebe polikliniği hem de suya doğum ünitesi sayesinde bu sezaryen oranını düşüreceğiz, hem de annelerimizin korkularını, endişelerini azaltacağız. İhtiyaç dahilinde biz sezaryen ile yapıyoruz. Normal doğumdaki toparlanma süreci, bebeğe katkısı daha fazla olmasına rağmen sezaryen da annenin ya da bebeğin sıkıntılı durumunda onu en yakın, en kolay, en sağlıklı şekilde doğumu sonuçlandırmayı sağlıyor. Ama tabii ki normal doğum hem anne hem bebek için en iyi olanı” dedi.