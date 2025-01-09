Yozgat Şehir Hastanesi'nde bir ilk! Jakuzide doğum dönemi resmen başladı
Sağlık Bakanlığı’nın normal doğumu teşvik çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde jakuzili suda doğum ünitesi hizmete girdi. Anne adayları bu uygulamadan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 'Nüfusumuzun yaşlanmasına doğru giden bir süreç içerisindeyiz. Bu vesileyle sağlıklı anne, sağlıklı bebek süreci bizler için son derece önemli. Burada şehir hastanemizde de annelerin doğumlarını kolaylaştırmak üzere yeni bir ünitenin açılışını, hizmete alınmasını gerçekleştirdiler' dedi.
İHA
• 09 Ocak 2025 - 14:53 • Son Güncelleme:
İHA
• 09 Ocak 2025 - 14:53 • Son Güncelleme: