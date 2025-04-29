'Yoldaş'ıyla Türkiye'yi adım adım geziyor: Hedefi her şehirde bir orman dikmek

Yollarda çok farklı hikayelerle karşılaştığını anlatan Özer, şunları ifade etti:



"Edirne Keşan'da peşime takılan çok tatlı köpek 'Yoldaş' ile adım adım 3,5 yıldır tüm Türkiye'yi gezip her ulaştığımız şehre bir fidan dikiyoruz. Buradan da Çorum Alaca tarafına doğru gideceğiz inşallah. Böyle bir yolculuk. Bazen Naçar Dağları'nda, bazen güzel mescitte veya bir otelde kalıyoruz, bazen bir köylü misafir ediyor. Dağ başında çadır kurup yağmurda, şimşeğin altında yattığımız da oldu.



Rahat yerlerde yattığımız da oldu ama genellikle kırsal alandan gittiğimiz için gün boyu sürekli kafamızda hep aynı endişe oluyor; akşam nerede yatacağım, acaba su olan bir yer bulacak mıyım, erzağım yetecek mi, ne kadar kaldı ilçeye? Kilometre, yük hesabı bunlar; yaya olmanın handikapları. Yaya olmak, diğer yolculuklardan çok ayrı bir şey. Bizim de fidanlarımıza kıymet veren bu zor yolculuk aslında."