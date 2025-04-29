'Yoldaş'ıyla Türkiye'yi adım adım geziyor: Hedefi her şehirde bir orman dikmek

"'Bir güne, iki güne gider.' dedim, gitmedi." ifadesini kullanan Özer, şunları kaydetti:
"'Madem geliyorsun adın (Yoldaş) olsun.' dedim. Trakya'dan İstanbul'a geldim, hamileymiş meğer yürüyemedi. Veteriner dedi ki, 'Böyle yürüyemez.' Götürdük eve Manisa'ya, 4 ay yavrularına baktım, büyüttüm, tekrar yola çıktık. Tekrar yavruları oldu, Ordu Bolaman'dan Sivas Şarkışla'ya kadar 3 yavruyu elimde taşıdım, sahiplendirdim. Sonra oradan Adana'ya indik. Nihayet kısırlaştırmasını yaptık, yolda rahat etsin diye. Bir sürü çile. Ayıların, domuzların içinde çok kaldığımızda 'Yoldaş' nöbetçi oluyor. Sabaha kadar çakal kovaladığı, bacağının yaralandığı da oldu. Birçok şey yaşadık ama benim için canını feda eden bir 'Yoldaş' oldu."