Yoğun ve kuvvetli kar yağışı geliyor! İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor
Kar, fırtına ve soğuk hava dalgası fena vuracak. İstanbul ile birlikte onlarca kent için son dakika uyarısı yapıldı. MGM vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak yeni hava durumunu yayınladı. İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. MGM haritalı olarak paylaşarak karın en yoğun olacağı bölgeler vatandaşların bilgisine sunuldu. Uzmanlar ise saat saat kar yoğunluğunu açıkladı. AKOM'dan ise son dakika uyarısı geldi. İşte İstanbul dahil onlarca kent için kar, fırtına ve soğuk hava uyarısı...
• 20 Ocak 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
• 20 Ocak 2024 - 09:50 • Son Güncelleme: