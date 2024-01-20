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GündemYoğun ve kuvvetli kar yağışı geliyor! İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor
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Yoğun ve kuvvetli kar yağışı geliyor! İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Kar, fırtına ve soğuk hava dalgası fena vuracak. İstanbul ile birlikte onlarca kent için son dakika uyarısı yapıldı. MGM vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak yeni hava durumunu yayınladı. İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. MGM haritalı olarak paylaşarak karın en yoğun olacağı bölgeler vatandaşların bilgisine sunuldu. Uzmanlar ise saat saat kar yoğunluğunu açıkladı. AKOM'dan ise son dakika uyarısı geldi. İşte İstanbul dahil onlarca kent için kar, fırtına ve soğuk hava uyarısı...

• 20 Ocak 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
• 20 Ocak 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
1Yoğun ve kuvvetli kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Kar yağışı İstanbul'a geliyor. Hava durumunu kontrol etmeden hafta sonu planı yapmayın. Kar ve soğuk hava etkisini artırarak devam edecek. AKOM, MGM ve uzmanlar art arda uyardı.

2Yoğun ve kuvvetli kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Ülke genelinde sağanak, karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece azalacak. Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı.

3Yoğun ve kuvvetli kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4Yoğun ve kuvvetli kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

5Yoğun ve kuvvetli kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

6HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

7RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

8KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

9KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

11EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

12AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Samsun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzeybatı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

18İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbullular günlerdir kar yağışı bekliyor. MGM'nin hava durumu haritasında kar yağışının etkili olacağı kentleri ortaya koydu. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Orhan Şen de sosyal medyadan kar yağışını duyurdu.

19ORHAN ŞEN UYARDI

ORHAN ŞEN UYARDI!

Orhan Şen açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Bugün marmara ve kuzey egede lodos öğlen azalır. Sıcaklıklar yükselmeye devam. Trakya İstanbul Marmaranın güney ve doğusunda bugün ve yarın,Antalya'nın doğusu, Osmaniye, Hatay Ankara, Bursa Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde bugün kuvvetli yağmur var su baskını yapabilir

20KAR İSTANBULA GELİYOR

KAR İSTANBUL'A GELİYOR

İstanbul parçalı bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olabilir. 17C. Yarın sabah rüzgar kuzeye dönüyor sıcaklık azalıyor yağmur kuvvetleniyor. Pazar 7 Pazartesi 5 C. Pazartesi İstanbul'da karla karışık yağmur görülebilir.

21AKOM UYARDI

AKOM UYARDI!

AKOM verilerine göre, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

22Yoğun ve kuvvetli kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak. Çok bulutlu bir gökyüzü olacak. Aralıklarla hafif yağmur bekleniyor.

23HAVA SOĞUYACAK

HAVA SOĞUYACAK

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

24YÜKSEK BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR

YÜKSEK BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR

Cumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

25BAKAN YERLİKAYADAN 9 İL İÇİN UYARI

BAKAN YERLİKAYA'DAN 9 İL İÇİN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışlar nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

26Yoğun ve kuvvetli kar yağışı geliyor İstanbul dahil onlarca kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Yerlikaya, şunları kaydetti:"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."