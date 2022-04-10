Yoğun kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarın başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir ve...
'Nisanda kar yağacak mı?' sorusu günlerdir birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Havaların mevsim normallerinde seyretmesi ile birlikte kar yağışının görülmeyeceği düşünülmeye başladı. Ancak Meteoroloji son dakika olarak kar yağışı uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarında ani düşüş ile birlikte yoğun kar yağışı da etkisini çok sayıda ilde gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. 4 gün etkili olması beklenen soğuk hava ile birlikte bazı illerde kar yağışı da görülecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
Beklenen kar yağışının tarihi belli oldu. Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu. Yoğun kar yağışı birçok kenti esir alacak. Yeni soğuk hava dalgası geliyor. Kar yağışının etkili olacağı iller tek tek açıklandı.
Herkes baharı beklerken kara kış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı haritada 4 gün uyarıda bulundu. Yurt genelinde yağışların görüleceği bazı bölgelerde kara döneceği tahmin ediliyor.
Pazartesi gelen soğuk hava dalgası ile 'Nisan ayında kar yağdı' haberlerinin Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.
YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerinde yağışın etkili olacağını belirtirken şu değerlendirmelerde bulundu:
Bugün bahar havasına bazı bölgelerde yaz havasına devam. Fakat akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Yarın pazartesi yağış hemen hemen ülkeyi kapsayacak.
Bugün bahar havasına bazı bölgelerde yaz havasına devam. Fakat akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Yarın pazartesi yağış hemen hemen ülkeyi kapsayacak.
2 GÜN SÜRECEK
Bu gece den başlayacak soğuk ve yağışlı hava Batıda 2 gün sürecek doğuda 2 gün daha sürecek ve perşembe günü ülkeyi terk edecek. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İç ve doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Önceleri güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Rüzgârın sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla (Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinden başlamak üzere, zamanla Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de önceleri güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kayseri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Karabük'ün doğu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimlerinin çevreleri ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.