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GündemYoğun kar geliyor! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için uyarı geldi, soğuk havalar birden çökecek
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Yoğun kar geliyor! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için uyarı geldi, soğuk havalar birden çökecek

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı. Öte yandan İstanbul da bu kez kar yağışının etkisi altına girecek. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt verildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

• 05 Şubat 2024 - 11:27 • Son Güncelleme:
• 05 Şubat 2024 - 11:27 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar geliyor Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için uyarı geldi, soğuk havalar birden çökecek

Kar yağışı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Şubat ayı ile birlikte yeni soğuk hava dalgası İstanbul dahil onlarca kentte etkili olacak. Hava sıcaklıklarında görülen ani düşüle birlikte çok yoğun kar yağışı İstanbul'u da etkisi altına alacak. Kar yağışı için net tarih verildi. Kar yağışı ile ilgili detaylara geçmeden önce bugün hava nasıl olacak ona bakalım.

2Yoğun kar geliyor Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için uyarı geldi, soğuk havalar birden çökecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının, (Malatya hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor..

EDİRNE °C, 19°CParçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

4EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor..

A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ °C, 15°CParçalı ve az bulutlu.

İZMİR °C, 17°CParçalı ve az bulutlu.

MANİSA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu.

5AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor..

ADANA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu.

HATAY °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

MERSİN °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey çevrelerin sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor..

ANKARA °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu.

ÇANKIRI °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

KONYA °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor..

BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

KASTAMONU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

ZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

ARTVİN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı.

SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu.

TOKAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu.

TRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

ERZURUM °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

KARS °C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

MALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu.

VAN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Antep'in kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor..

DİYARBAKIR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu.

GAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu.

SİİRT °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğu çevreleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11KAR İSTANBULA GİREMİYOR

KAR İSTANBUL'A GİREMİYOR

İstanbul'da meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'a karın giremediğini ifade etti. "Şehrin ısı adası" olduğunu söyleyen Tek, "Sisteme baktığınızda Silivri'ye kadar geliyor kar yağışı, İstanbul üzerine geldiğinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde dönüyor. Ama İzmit'ten sonra Düzce'ye doğru da tekrar aynı sistem, farklı olmayan bir sistem, kar yağışı şeklinde devam ediyor. Buradaki problem sıcaklıkların yeteri derecede düşmemesi. Şehrin kendi yani iç enerjisinden, şehrin örneğin araçlarının egzozu diyelim, araçlardan kaynaklanan enerji, ısıtmadan kaynaklanıyor enerji, şehirdeki hareketlilik yani bir şehrin bir saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması" dedi.

12Yoğun kar geliyor Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için uyarı geldi, soğuk havalar birden çökecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, geçtiğimiz günlerde tarih ve saat vererek İstanbul'un bazı bölgelerinde 10 ile 20 santimetre kar kalınlığına ulaşabileceğini bildirmişti. Ancak, yüksek kesimler haricinde beklenen kar yağışı düşmedi. Yapılan hava durumu tahminlerini ve kar yağışı ihtimallerini değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Genelde atmosfer modellerinden yapılan tahminler var. Bu modeller üzerine yapılan yorumlar var.

13Yoğun kar geliyor Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için uyarı geldi, soğuk havalar birden çökecek

Bunun bu modellerin sonuçlarını zaten herkes rahatlıkla erişebiliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminler var. Tabi geçtiğimiz tahminler içerisinde yer yer, ara ara kar yağışları verildi. Özellikle İstanbul merkezini kar yağışı alamadı. Bunun sebeplerinden bir tanesi atmosfer modellerinde özellikle yüksek çözünürlüklü olmayan verilerle bazı tahminlerin yapılmış olması. Onun için de daha detaylı bölgesel tahminlerin daha yüksek çözünürlüklü bölgesel tahminlerin yapılması gerekiyor" dedi.

14KAR YAĞIŞI İÇİN DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ 8 DERECELERE KADAR İNMESİ GEREKİYOR

"KAR YAĞIŞI İÇİN DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ 8 DERECELERE KADAR İNMESİ GEREKİYOR"

Tek, "En büyük handikaplardan bir tanesi de öncelikle sıcaklık. Sıcaklığın en son gelen hava sistemlerine baktığımızda İstanbul için bahsediyorum eksi 1 ile 4-5 derece arasında değiştiğini görüyoruz. Bu aslında çok kritik bir seviye. Sıcaklık sıfırın altına düşmeye başladığında zaten kar yağışı olağan olarak düşmeye başlıyor. Ama bu 2-3 derecelik sıcaklık payındaki yanılmalar yağışın şeklini değiştiriyor. Sıcaklık 3-4 derecelerde olmaya başlayınca yağışın şekli zaten yağmur, karla karışık yağmur şeklinde sürüyor. Bu sıcaklık tahminindeki handikaplar tahminleri de biraz daha güçleştiriyor, zorlaştırıyor.

15Yoğun kar geliyor Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için uyarı geldi, soğuk havalar birden çökecek

O yüzden de bazen hatalar da ortaya çıkabiliyor. Tahmin modellerinden elde edilen sonuçlarla birlikte, bunun yanında yorumlar da var ama beraberinde özellikle İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları bu kar yağışının olmamasında çok etkin. İstanbul'da kar yağışının olması için deniz suyu sıcaklıklarının 8 derecelere kadar inmesi gerekiyor. Bugünlerde İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları 10 ile 11 dereceler arasında değişiyor. Merkezin tabii ki ısı adası etkisi var. Bununla birlikte sıcaklıkları biraz daha yumuşatıyor ve o eksi değerlere düşmesini önlüyor. Bu sebeple yağışlar daha çok yağmur, karla karışık yağmur şeklinde sürdü" diye konuştu.

16SİLİVRİYE KADAR GELEN KAR, İSTANBULDA YAĞMURA DÖNÜŞÜYOR

"SİLİVRİ'YE KADAR GELEN KAR, İSTANBUL'DA YAĞMUR'A DÖNÜŞÜYOR"

Kar yağışının İstanbul'un merkezine düşmemesinin bir diğer nedeninin 'Şehrin ısı adası' olmasından kaynaklandığını belirten Tek, "Sisteme baktığınızda Silivri'ye kadar geliyor kar yağışı, İstanbul üzerine geldiğinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde dönüyor. Ama İzmit'ten sonra Düzce'ye doğru da tekrar aynı sistem, kar yağışı şeklinde devam ediyor. Buradaki problem sıcaklıkların yeteri derecede düşmemesi. Şehrin kendi yani iç enerjisinden, şehrin örneğin araçlarının egzozu diyelim, araçlardan kaynaklanan enerji, ısıtmadan kaynaklanan enerji, şehirdeki hareketlilik yani bir şehrin saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması" ifadelerini kullandı.

17KAR İSTANBULA GELİYOR

KAR İSTANBUL'A GELİYOR

Tek, "Şubat ayının ikinci haftasında gelecek olan sistemler var. Deniz suyu sıcaklıklarının biraz daha düştüğünü görürsek, 8-9 derecelere kadar indiğini görürsek aynı sistem yani benzer sistem İstanbul'un merkezinde de kar yağışı bırakacak gözüküyor.

18Yoğun kar geliyor Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için uyarı geldi, soğuk havalar birden çökecek

Deniz suyu sıcaklığının biraz daha düşmesi gerekiyor. Deniz suyu sıcaklığında 8 dereceye düşmemesinin sebeplerinden bir tanesi de tabii ki her şey iklim değişikliğine bağlamamak lazım. Ama iklim değişikliğinin de etkisi var. Çünkü biriken enerjinin yani iklim değişikliğinden kaynaklı biriken enerjinin büyük bir kısmını da denizler yutuyor, absorbe ediyor. Onlar tutuyor, o yüzden de deniz suyu sıcaklıkları çok aşağılara inmiyor. Yani geçtiğimiz 10'lu, 20'li yıllara baktığımızda deniz suyu sıcaklıkları bu zamanlarda 8 derecelere, 9 derecelere çok sık rahatlıkla iniyordu" dedi.

19SICAK GÜNLERİN SAYISI SOĞUK GÜNLERDEN DAHA FAZLA OLACAK

"SICAK GÜNLERİN SAYISI SOĞUK GÜNLERDEN DAHA FAZLA OLACAK"

Kış mevsiminin geri kalan kısmında beklenen yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde İstanbul'a düşeceğini söyleyen Tek, "İstanbul'da çok yakın plan için kar gözükmüyor. Mevsimsel tahminlerde Aralık, Ocak aylarının, geçtiğimiz aylardaki yaptığımız tahminlerde o ayların sıcaklıklarının genelde ortalamaların üzerinde geçeceği şeklindeydi. Şubat ayı da aynı şekilde gözüküyor. Bu şu demek, sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden daha fazla olacak. Arada soğuk şimdi olduğu gibi soğuk günler olacak.

20Yoğun kar geliyor Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için uyarı geldi, soğuk havalar birden çökecek

Belki bir iki gün soğuk yapacak veyahut bir hafta soğuk yapacak Şubat'ın geneline baktığımızda. Ama bu şunu söylüyor bize; hiç kar yağmayacak manasına gelmiyor. Sıcak günler sayısı fazla ama kar yağma olasılığı da var. Özellikle de o Şubat'ın ikinci haftasındaki sistemin kar yağışı bırakma olasılığı da bulunuyor. Bu haftadan itibaren sıcaklıklarda tekrar bir artış var. Bu soğuk hava yerine biraz daha sıcak havaya bırakacak. Sıcaklıklar Şubat ayı içerisinde ortalamaların genelde üzerinde. Mart, Nisan içerisinde yine üzerinde olacak. Ama beraberinde yağışlar ortalamaların üzerine çıkıyor. Ama yağış almaya devam edeceğiz. Yine barajlarda çünkü kritik bir dönemden geçmiştik. Barajlardaki doluluklar da artmaya devam edecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.