Yoğun kar geliyor! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için uyarı geldi, soğuk havalar birden çökecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..



ARTVİN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı.



SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu.



TOKAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu.



TRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.



