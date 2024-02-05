Yoğun kar geliyor! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için uyarı geldi, soğuk havalar birden çökecek
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı. Öte yandan İstanbul da bu kez kar yağışının etkisi altına girecek. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt verildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...
• 05 Şubat 2024 - 11:27 • Son Güncelleme:
• 05 Şubat 2024 - 11:27 • Son Güncelleme: