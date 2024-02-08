Yoğun kar birden çökecek! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için önemli uyarı, saat verildi
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi: Lapa Lapa kar yağacak! İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı. Öte yandan İstanbul da bu kez kar yağışının etkisi altına girecek. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt verildi. İşte yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına ile ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...
• 08 Şubat 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
• 08 Şubat 2024 - 13:00 • Son Güncelleme: