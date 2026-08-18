YKS yerleştirme sonuçları açıklandı 2026, ÖSYM YKS sonuç sorgulama sayfası

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek habere çevrilmişti. Adaylar, hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini ÖSYM’nin resmi sonuç sisteminden öğrenebilecek.

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2026 YKS Yerleştirme Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilirler. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM Sonuç Sayfası: sonuc.osym.gov.tr veya ykssonuc.osym.gov.tr

Gerekli Bilgiler:T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacak.

E-Kayıt (E-Devlet Üzerinden): Adaylar, belirtilen tarihler arasında e-Devlet kapısı üzerinden elektronik kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

Şahsen Kayıt: İnternet üzerinden kayıt yapamayan veya zorunlu belgelere tabi bölümlere yerleşen öğrenciler, kazandıkları üniversitelerin öğrenci işlerine başvurarak şahsen kayıt yaptırabilecekler.

Ek Tercih Dönemi (YKS İkinci Yerleştirme) Ne Zaman?

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlayacak. Üniversite kayıtlarının tamamlanması ve boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından ÖSYM tarafından YKS Ek Tercih Kılavuzu yayımlanacak.