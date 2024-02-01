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GündemYKS sınav ücreti 2024! YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak, ne zaman 2024? TYT AYT YKS sınav ücreti 2024 kaç TL? YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK, NE ZAMAN 2024?
HaberlerGündem Haberleri YKS sınav ücreti 2024! YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak, ne zaman 2024? TYT AYT YKS sınav ücreti 2024 kaç TL? YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK, NE ZAMAN 2024?
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YKS sınav ücreti 2024! YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak, ne zaman 2024? TYT AYT YKS sınav ücreti 2024 kaç TL? YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK, NE ZAMAN 2024?

YKS için başvurular bugün başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için başvurular başlarken, sınav ücreti de gündeme geldi. Peki, YKS sınav ücreti ne kadar 2024, YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak, ne zaman? İşte TYT AYT YKS sınav ücreti 2024…

• 01 Şubat 2024 - 11:13 • Son Güncelleme:
• 01 Şubat 2024 - 11:13 • Son Güncelleme:
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ÖSYM sınav takvimine göre, 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınav için bugün başlaması beklenen başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek. 2024-YKS sonuçlarının ise 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Peki, TYT AYT YKS sınav ücreti 2024 ne kadar, YKS sınav başvuru ücreti ne zaman yatırılacak, hangi bankaya 2024?

2YKS SINAV ÜCRETİ 2024 NE KADAR

YKS SINAV ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

YKS başvuru ücreti 2024 henüz açıklanmadı. 2024 YKS ücreti sınav kılavuzu henüz yayınlanmadığı için belli olmadı.

3YKS sınav ücreti 2024 YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak, ne zaman 2024 TYT AYT YKS sınav ücreti 2024 kaç TL YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK, NE ZAMAN 2024

Geçen sene YKS’ye katılmak isteyen adayların ödediği ücret her bir oturum için 115 TL’di. Sadece TYT’ye katılacak adaylar 115 TL, TYT ve AYT’ye katılacak adaylar 230 TL, TYT, AYT ve YDT’ye katılacak adaylar ise 345 TL ödedi. 2024 YKS ücreti açıklandığında haberimizde yer alacak.

4YKS sınav ücreti 2024 YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak, ne zaman 2024 TYT AYT YKS sınav ücreti 2024 kaç TL YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK, NE ZAMAN 2024

ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar ise şöyle; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler, ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı, İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı, Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM, Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz), ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

5YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü olacak. YKS geç başvuru tarihi ise 5-7 Mart 2024 olarak duyuruldu.

6YKS 2024 OTURUMLARI: TYT, AYT VE YDT TARİHLERİ

YKS 2024 OTURUMLARI: TYT, AYT VE YDT TARİHLERİ

YKS’nin 2024 yılında gerçekleştirilecek oturumları ve tarihleri ise şöyle;

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024

YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024

YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024

7YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

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Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir.

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Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.