YKS sınav ücreti 2024! YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak, ne zaman 2024? TYT AYT YKS sınav ücreti 2024 kaç TL? YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK, NE ZAMAN 2024?

ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar ise şöyle; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler, ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı, İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı, Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM, Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz), ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)