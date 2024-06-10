YKS görevli/gözetmen ücreti yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında? 2024 YKS gözetmen ücreti ödemeleri!
2024 YKS gözetmen ücreti, sınav öncesinde gündeme geldi. 8-9 Haziran'da uygulanacak olan sınavda gözetmenlik yapacak olan vatandaşlar YKS gözetmen ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, YKS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar oldu? Gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, hesaplara yatırıldı mı?
• 10 Haziran 2024 - 07:49 • Son Güncelleme:
• 10 Haziran 2024 - 07:49 • Son Güncelleme: