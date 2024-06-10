YKS görevli/gözetmen ücreti yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında? 2024 YKS gözetmen ücreti ödemeleri!

YKS'de birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor. 2024 görevli ücretleri oldu. Peki, YKS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar oldu? Gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?