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Gündem YKS görevli/gözetmen ücreti yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında? 2024 YKS gözetmen ücreti ödemeleri!
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YKS görevli/gözetmen ücreti yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında? 2024 YKS gözetmen ücreti ödemeleri!

2024 YKS gözetmen ücreti, sınav öncesinde gündeme geldi. 8-9 Haziran'da uygulanacak olan sınavda gözetmenlik yapacak olan vatandaşlar YKS gözetmen ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, YKS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar oldu? Gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, hesaplara yatırıldı mı?

• 10 Haziran 2024 - 07:49 • Son Güncelleme:
• 10 Haziran 2024 - 07:49 • Son Güncelleme:
1 YKS görevli/gözetmen ücreti yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında 2024 YKS gözetmen ücreti ödemeleri

YKS'de birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor. 2024 görevli ücretleri oldu. Peki, YKS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar oldu? Gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

2 YKS görevli/gözetmen ücreti yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında 2024 YKS gözetmen ücreti ödemeleri



2024 ÖSYM-MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

3 YKS görevli/gözetmen ücreti yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında 2024 YKS gözetmen ücreti ödemeleri



Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

4 YKS görevli/gözetmen ücreti yattı mı, ne zaman ödenecek, ayın kaçında 2024 YKS gözetmen ücreti ödemeleri



YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

LGS oturumlarında görev alan görevlilerin ücretlerinin Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.