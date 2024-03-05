YKS geç başvuru ücreti son ödeme tarihi: YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2024, hangi bankaya yatırılacak?
YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2024, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM takvimine göre YKS geç başvuru 5 Mart 2024 Salı günü ile 7 Mart 2024 Perşembe günü arasında gerçekleştirilecek. YKS geç başvuru ücretine bu sene yüzde 50 zam yapılmıştı. YKS geç başvuru ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve şifre ile yapılabilecek.
• 05 Mart 2024 - 16:46 • Son Güncelleme:
• 05 Mart 2024 - 16:46 • Son Güncelleme: