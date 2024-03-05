YKS geç başvuru ücreti son ödeme tarihi: YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2024, hangi bankaya yatırılacak?

YKS İÇİN BAŞVURU SAYISI 3 MİLYONU AŞTI





YKS'ye bu yıl 26 Şubat'a kadar 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Geçen sene 17-18 Haziran'da yapılan 2023 YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurmuştu. Aday değişikliği ile ilgili net bilgi geç başvuruların değiştirilmesinin ardından belirlenecek. YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabahı yeterlilikte Alan Yeterlilik Testleri (AYT), karşılamada sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.