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Gündem YKS geç başvuru ücreti son ödeme tarihi: YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2024, hangi bankaya yatırılacak?
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YKS geç başvuru ücreti son ödeme tarihi: YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2024, hangi bankaya yatırılacak?

YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2024, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM takvimine göre YKS geç başvuru 5 Mart 2024 Salı günü ile 7 Mart 2024 Perşembe günü arasında gerçekleştirilecek. YKS geç başvuru ücretine bu sene yüzde 50 zam yapılmıştı. YKS geç başvuru ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve şifre ile yapılabilecek.

• 05 Mart 2024 - 16:46 • Son Güncelleme:
• 05 Mart 2024 - 16:46 • Son Güncelleme:
1 YKS geç başvuru ücreti son ödeme tarihi: YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2024, hangi bankaya yatırılacak

YKS ödemesini yapamayan transfer için geç başvuru yapılıyor. YKS'ye katılmak için gerçekleştirilmesi gereken başvurular bugün başladı, geç başvuru üç gün sürecek. Sınav işlemi yapacak olan adaylar 5 sınav merkezi tercihinde bulunabilecek. YKS geçiş başvurusu 5 Mart ile 7 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TYT sınav ücreti 442,5 lira, AYT sınav ücreti 442,5 lira, YDT sınav ücreti 442,5 lira olarak belirlendi.

TYT, AYT ve YDT'nin toplamına girmek isteyen adaylar ise 1.327 Lira başvuru

ücreti yatıracak.

YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI

3 YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru süresi içerisinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

4 YKS geç başvuru ücreti son ödeme tarihi: YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2024, hangi bankaya yatırılacak

Aday başvurularını, 5 Mart 2024 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Başvurusu'ndan yapabileceksiniz.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecekler.

5 YKS geç başvuru ücreti son ödeme tarihi: YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2024, hangi bankaya yatırılacak

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilebilirler.

6 YKS İÇİN BAŞVURU SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

YKS İÇİN BAŞVURU SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

YKS'ye bu yıl 26 Şubat'a kadar 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Geçen sene 17-18 Haziran'da yapılan 2023 YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurmuştu. Aday değişikliği ile ilgili net bilgi geç başvuruların değiştirilmesinin ardından belirlenecek. YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabahı yeterlilikte Alan Yeterlilik Testleri (AYT), karşılamada sonra da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.