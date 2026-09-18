YKS EK TERCİHLER BAŞLADI! 2026 ÖSYM ek tercih ekranı, boş kontenjanlar ve tercih kılavuzu

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2026 YKS ek yerleştirme sürecinde, ilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar ile yerleşen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar için tercih yapılabilecek.

Boş kontenjanlar, ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzundaki program tablolarında üniversite ve bölüm bazında gösteriliyor.

Adayların tercih listesi hazırlarken dikkat etmesi gereken konulardan biri de taban puan koşulu.

İlk yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan bir programı tercih edebilmek için adayın ilgili yerleştirme puanının bu puana eşit veya daha yüksek olması gerekiyor.

Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programlarda ise ilgili puan türü, varsa başarı sırası şartı ve programın diğer koşulları belirleyici oluyor.

Bu nedenle adayların yalnızca boş kontenjan sayısına bakarak değil, kılavuzdaki bütün koşulları dikkate alarak tercih yapması gerekiyor.