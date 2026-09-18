YKS EK TERCİHLER BAŞLADI! 2026 ÖSYM ek tercih ekranı, boş kontenjanlar ve tercih kılavuzu
2026 YKS ek tercih süreci başladı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için tercihlerini yapacak adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı ek yerleştirme kılavuzu üzerinden bölüm ve üniversite seçeneklerini inceleyebiliyor. Ek tercihler 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. İşte ÖSYM YKS ek tercih ekranı, boş kontenjanlar, taban puanları ve 170 TL'lik tercih ücretinin yatırılacağı tarih...
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri başladı. Üniversitelerin ilk yerleştirme ve kayıt süreçlerinin ardından boş kalan kontenjanları için adaylara yeni bir tercih imkânı sunuldu.
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 17 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da başlayan ek tercih işlemleri, 21 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
Tercihlerini tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden üniversite ve bölüm seçimlerini yapabilecek. Tercih işlemlerinde 2026-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu esas alınacak.
Kılavuzda üniversitelerin boş kontenjanları, program kodları, en küçük yerleştirme puanları ve bölümlere ilişkin özel koşullar bulunuyor.
YKS EK TERCİH EKRANI 2026: ÖSYM EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
KS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak 2026-YKS Ek Yerleştirme tercih ekranına ulaşabiliyor. İşlemler ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabiliyor.
Tercih ekranında adayların kılavuzdaki program kodlarını kullanarak üniversite ve bölüm seçimlerini oluşturması gerekiyor.
Adayların yalnızca puanlarını değil, tercih etmek istedikleri programların kontenjanlarını, en küçük puanlarını ve özel koşullarını da incelemesi önem taşıyor.
ÖSYM YKS ek tercih ekranı: https://ais.osym.gov.tr
2026 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'nin açıkladığı ek tercih takvimi şöyle:
İşlem
Tarih
Ek tercih başlangıcı
17 Eylül 2026, saat 16.00
Ek tercih son günü
21 Eylül 2026, saat 23.59
Ek yerleştirme ücreti
170 TL
Ücret ödeme son günü
22 Eylül 2026, saat 23.59
Tercih süreci pazartesi gecesi sona erecek. Ücret ödemeleri için ise adaylara bir gün daha süre tanındı.
YKS EK TERCİH KILAVUZU 2026 YAYIMLANDI MI?
ÖSYM, 2026-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı.
Ek yerleştirme tercihlerini yapacak adaylar, üniversitelerin boş kontenjanlarını ve programların en küçük puanlarını kılavuzdan inceleyebiliyor.
Kılavuzda ön lisans programları Tablo 3'te, lisans programları ise Tablo 4'te yer alıyor.
Tercih edilecek programın öğretim türü, burs veya ücret koşulları, özel şartları ve kontenjan bilgileri tercih listesi oluşturulmadan önce kontrol edilmeli.
2026 YKS ek tercih kılavuzuna ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
2026 YKS ek yerleştirme sürecinde, ilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar ile yerleşen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar için tercih yapılabilecek.
Boş kontenjanlar, ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzundaki program tablolarında üniversite ve bölüm bazında gösteriliyor.
Adayların tercih listesi hazırlarken dikkat etmesi gereken konulardan biri de taban puan koşulu.
İlk yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan bir programı tercih edebilmek için adayın ilgili yerleştirme puanının bu puana eşit veya daha yüksek olması gerekiyor.
Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programlarda ise ilgili puan türü, varsa başarı sırası şartı ve programın diğer koşulları belirleyici oluyor.
Bu nedenle adayların yalnızca boş kontenjan sayısına bakarak değil, kılavuzdaki bütün koşulları dikkate alarak tercih yapması gerekiyor.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
YKS ek yerleştirmeye katılabilmek için 2026 YKS kapsamında tercih yapma hakkına sahip olmak ve merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olmak gerekiyor.
İlk yerleştirmede bir üniversiteye yerleşen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar bile ek yerleştirmeye başvuramıyor.
İlk tercih döneminde tercih yapmayan ancak gerekli puan ve koşulları sağlayan adaylar da ek yerleştirme sürecine katılabiliyor.
YKS EK TERCİHTE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
2026 YKS ek yerleştirmede adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek.
Tercih listesinin tamamını doldurmak zorunlu değil. Adaylar, koşullarını sağladıkları programlar arasından istedikleri sayıda tercih yapabiliyor.
Tercih sırası da önem taşıyor. Adayların okumak istedikleri üniversite ve bölümleri kendi önceliklerine göre sıralaması gerekiyor.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ 2026 NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
2026 YKS ek yerleştirme ücreti 170 TL olarak belirlendi.
Adaylar tercih ücretlerini 22 Eylül 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar yatırabilecek.
Ödeme, ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla yapılabiliyor. ÖSYM'nin belirlediği bankaların uygun ödeme kanalları da kullanılabiliyor.
Ek yerleştirme ücretini süresi içerisinde yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine alınmayacak.
ÖSYM kartlı ödeme ekranı: https://sanalpos.osym.gov.tr