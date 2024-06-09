YKS AYT Biyoloji soru ve cevapları 2024 PDF: ÖSYM YKS AYT Biyoloji cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AYT Biyoloji soruları ve cevap anahtarları merak konusu oldu. Öğrenciler ikinci oturuma 9 Haziran 2024 Pazar günü katıldı. YKS sürecinde önemli bir aşama olan Alan Yeterlilik Sınavı'nda Fen Bilimleri alanında Biyoloji soruları ve cevapları sınav çıkışı merak edildi. ÖSYM internet sitesinde AYT Biyoloji soru ve cevap anahtarı PDF formatında yayınlandı. Kitapçıklarda Biyoloji sorularının cevap anahtarı da yer aldı. Peki YKS Biyoloji 2024 PDF cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?