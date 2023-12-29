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GündemYILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları
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YILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları

Resimli yılın son cuma mesajları! Bugün, 2023'ün son Cuma günü. Yeni yıla yaklaşırken, dualarını iletmek isteyenler ve sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyenler yılın son cumasına özel mesajları sorguluyor, araştırılıyor. İslam dünyasında cuma günleri yapılan ibadetlerin iki kat sevap getirdiğine inanılır. Hadis-i şeriflere göre, cuma günü günahsız bir şekilde geçirilirse, diğer günler de huzurlu bir şekilde geçer. Biz de yılın son cumasına özel mesajları derledik. İşte Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları…

• 29 Aralık 2023 - 13:31 • Son Güncelleme:
• 29 Aralık 2023 - 13:31 • Son Güncelleme:
1YILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları

Cuma günleri, Müslümanların özel bir coşku ve manevi atmosfer içerisinde bir araya geldiği, dualarını arttırdığı kutsal bir gün olarak kabul edilir. Özellikle bu anlamlı gün yaklaştıkça, insanlar cuma mesajları ve sözleri arayışına girer. Cuma günü, Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olduğu için, vatandaşlar bu özel günü resimli cuma mesajları ile taçlandırarak birbirlerine tebriklerini iletiyor. İşte yılın son Cuma gününe özel mesajlardan bazıları...

2YILIN SON CUMASI MESAJLARI

YILIN SON CUMASI MESAJLARI

Rahmet ve mağfiretin coştuğu bu mübarek Cuma gününde, dualarımızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

Gönlünüzden sevgi, dilinizden dua eksik olmasın. Cumamız mübarek olsun, sağlık ve huzur dolu günler dilerim.

3YILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek, kalbiniz nur dolsun.

Yılın son Cuma günü dualarımızın yükseldiği, günahlarımızın affedildiği bir gün olsun. Hayırlı Cumalar!

4YILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları

Yılın Son Cuması, Yeni Bir Başlangıca Adım Atmak İçin Bir Fırsattır. Dualarımızın Kabul Olması Dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

Bu Özel Cuma Gününde Geçmişin Hatalarından Ders Alarak, Yeni Bir Sayfa Açmak Dileğiyle. Yılın Son Cuması Hayırlı Olsun!

5YILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları

Yılın son cuması, tüm duaların ve hayırlı dileklerin gerçekleşeceği bir başlangıca işaret ediyor. Hayırlı cumalar!

Yılın son cuma gününde, geçmişin bıraktığı güzellikleri hatırlayarak, yeni bir yıla umutla bakmak temennisiyle. Hayırlı cumalar!

6HİÇ DUYULMAMIŞ CUMA SÖZLERİ

HİÇ DUYULMAMIŞ CUMA SÖZLERİ

Cuma, gökyüzünden yeryüzüne düşen duaların en güçlü olduğu gün; unutulmaz sözler bırakmak için en özel an.

Cuma günü, zamanın kucakladığı duaların melodiye dönüştüğü an; kelimelerin ötesine geçen bir huzur.

7YILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları

Cuma günü, hayallerinizi kuşanmak için en iyi zaman; bilinmeyenin keşfine çıkan cesur bir yüreğin günüdür.

Cuma, umutların birbirine sarıldığı; kelimelerin yetersiz kaldığı, sadece kalbin anladığı özel bir gün.

8YILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları

Cuma, duvarlardan yankılanan duaların, umutların taçlandığı bir gün; gizemli bir serüvenin başlangıcı.

Cuma günü, kelime oyunlarından çok daha fazlasını ifade eden; gönül diliyle konuşan bir zaman dilimidir.

9YILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları

Cuma, sessiz bir dudak hareketiyle yapılan duaların en derin olduğu gün; hislerin en saf haliyle ifade bulduğu an.

Cuma günü, gökyüzü ile yer arasında kurulan en kutsal köprü; yüreğin en samimi dilekleriyle süslenmiş bir gün.

10YILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları



Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Yürekten bir selam, sevgi dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle.

Cuma günü, gözlerin göremediği güzellikleri fark etmek için kalbinin penceresini aralayan bir ziyafet günüdür.

11YILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları



Cuma, sessizce dökülen yağmurlar gibi, kalpten kalbe süzülen en güzel duaların günüdür.

Yılın Son Cuma Gününe Özel Dualarla Dolu Bir An: Rahmetin Bereketi Her An Yanımızda Olsun. Hayırlı Cumalar!

12YILIN SON CUMASI MESAJLARI | Hiç duyulmamış Cuma sözleri ve resimli en yeni, en farklı, dualı Cuma mesajları