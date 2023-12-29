Yılbaşında hindi yemek günah mı? Hindi eti haram mı, yılbaşında neden hindi kesilir, yılbaşında hindi geleneği nereden gelir?
2024 yılının son günlerine yaklaşırken, birçok kişi hem lezzetli bir yılbaşı menüsü arayışında hem de geleneksel lezzetlerin helal hükümlerini merak ediyor. İç pilavlı hindi dolması, sofraları şenlendirecek muazzam bir seçenek olabilir. Ancak bu lezzetin tadına varmadan önce, hindi etinin helal mi haram mı olduğu konusu da birçok insan tarafından sorgulanıyor. Peki, yılbaşında hindi neden kesilir, yeni yılda neden hindi yenir? Hindi eti haram mı, yılbaşında hindi kesmek ne anlama gelir, yılbaşında hindi geleneği nereden gelir?
• 29 Aralık 2023 - 16:44 • Son Güncelleme:
• 29 Aralık 2023 - 16:44 • Son Güncelleme: