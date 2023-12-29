Yılbaşında hindi yemek günah mı? Hindi eti haram mı, yılbaşında neden hindi kesilir, yılbaşında hindi geleneği nereden gelir?

Yılbaşı yaklaşıyor ve insanlar yeni yılı sevdikleriyle bir arada geçirecekleri özel anlara hazırlanırken, merak ettiği sorulara da yanıt arıyor. Yılbaşında iç pilavlı hindi dolması sofraların vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkarken, bazı vatandaşlar, yılbaşında hindi yemenin dinen uygun olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yılbaşında hindi yemek günah mı, yeni yılda neden hindi kesilir, hindi neden yılbaşında yenir? Hindi eti yemek günah mı?