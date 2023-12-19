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GündemYılbaşı ağacı süslemek günah mı? Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir?
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Yılbaşı ağacı süslemek günah mı? Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir?

Yılbaşı ağacı süslemek günah mı, yılbaşında ağaç süsleme geleneği nereden gelir? Yılbaşı için sayılı gün kaldı. Vatandaşlar yeni yıl hazırlıkları kapsamında çam ağacı da süslemek istiyor. Yılbaşında ağaç süslemenin nereden geldiği, günah olup olmadığı bu kapsamda merak ediliyor. Öte yandan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın da yılbaşı ağacı süsleme geleneğine yönelik açıklamaları bulunuyor. Peki, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir? Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor? Yılbaşı ağacı kurmak günah mı?

• 19 Aralık 2023 - 16:23 • Son Güncelleme:
• 19 Aralık 2023 - 16:23 • Son Güncelleme:
1Yılbaşı ağacı süslemek günah mı Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir

Eski yılı uğurlayıp yeni yıla merhaba demeye hazırlanan vatandaşlar yılbaşında ağaç süslemenin günah olup olmadığına yönelik araştırma yapıyor. Yeni yıl öncesi pek çok yerde yılbaşı ağaçları süslenmeye, meydanlara yerleştirilmeye başlandı. Peki, Yılbaşı ağacı süslemek günah mı? Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir?

2YILBAŞI AĞACI SÜSLEMEK GÜNAH MI

YILBAŞI AĞACI SÜSLEMEK GÜNAH MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göz atıldığında çam ağacı süslemenin caiz olmadığı belirtilmiştir. İslam’da yılbaşı ağacı süsleme kültürü yoktur.

3Yılbaşı ağacı süslemek günah mı Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir

Yılbaşı'nı kutlamanın ve çam ağaçlarını süslemenin eski bir gelenek olduğuna dikkat çeken Muazzez İlmiye Çığ ise çam ağacı geleneğinin Türklerde çok önemli olduğuna vurgu yapmış ve “Her devirde Türkler çam ağacına büyük önem verir, özel günlerde süslerlerdi” ifadelerini kullanmıştı.

4Diyanetin yılbaşı konulu Cuma Hutbesinde ise şu ifadelere yer verilmiştir:

Diyanet'in yılbaşı konulu Cuma Hutbesinde ise şu ifadelere yer verilmiştir:

Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur.

5Yılbaşı ağacı süslemek günah mı Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir

Toplumlar değerleriyle bilinir, onlarla anılırlar. Değerleriyle yaşar, onlarla ayakta dururlar. Öyleyse, bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım.

6Yılbaşı ağacı süslemek günah mı Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir

İnancımızın ve karakterimizin şekillendiği ailemizi, göz aydınlığı çocuklarımızı, milletimizin umudu gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle buluşturalım. Yabancı kültürlerin esiri olmamaları için hep birlikte gayret gösterelim.

7Yılbaşı ağacı süslemek günah mı Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir

Unutmayalım ki hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez. Kültürüne yabancılaşan bir toplum, medeniyet inşa edemez. Tarihini bilmeyenler geleceklerini sağlam bir zemine oturtamaz.

8YILBAŞI AĞACI NE ZAMAN KURULUR

YILBAŞI AĞACI NE ZAMAN KURULUR?

Yılbaşı ağacı genellikle Aralık ayının başlarında veya ortalarında kurulur. Bu geleneğin zamanlaması kişisel tercihlere, kültürel farklılıklara ve aile geleneklerine bağlıdır.

9Yılbaşı ağacı süslemek günah mı Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir

Birçok kişi yılbaşı ağacını kurmayı Aralık ayının ilk günlerinde veya 6 Aralık’ta Aziz Nikola Günü’nde başlar. Yılbaşı ağacını kurma zamanı tamamen kişisel tercihlere bağlıdır.