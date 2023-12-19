Yılbaşı ağacı süslemek günah mı? Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir?

Toplumlar değerleriyle bilinir, onlarla anılırlar. Değerleriyle yaşar, onlarla ayakta dururlar. Öyleyse, bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım.