Yılbaşı ağacı süslemek günah mı? Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir?
Yılbaşı ağacı süslemek günah mı, yılbaşında ağaç süsleme geleneği nereden gelir? Yılbaşı için sayılı gün kaldı. Vatandaşlar yeni yıl hazırlıkları kapsamında çam ağacı da süslemek istiyor. Yılbaşında ağaç süslemenin nereden geldiği, günah olup olmadığı bu kapsamda merak ediliyor. Öte yandan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın da yılbaşı ağacı süsleme geleneğine yönelik açıklamaları bulunuyor. Peki, Yılbaşında çam ağacı neden süslenir? Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği Türklerden mi geliyor? Yılbaşı ağacı kurmak günah mı?
• 19 Aralık 2023 - 16:23 • Son Güncelleme:
• 19 Aralık 2023 - 16:23 • Son Güncelleme: