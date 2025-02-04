Yiğit Poyraz yeniden Survivor'da! Yasmin Erbil'den duygusal mesaj

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı sürpriz açıklamalarla yarışmacıları adeta şoke etti. Ilıcalı, Survivor'a yedeklerden gelen isimleri tek tek sayarken Gönüllüler ve All Star takımının verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.