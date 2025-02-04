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Yiğit Poyraz yeniden Survivor'da! Yasmin Erbil'den duygusal mesaj

Yiğit Poyraz Survivor'a katılınca sevgilisi Yasmin Erbil'den duygusal bir mesaj geldi.

• 04 Şubat 2025 - 09:16 • Son Güncelleme:
• 04 Şubat 2025 - 09:16 • Son Güncelleme:
1Yiğit Poyraz yeniden Survivorda Yasmin Erbilden duygusal mesaj

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, yedeklerden Survivor 2025'e katıldı. Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, fragmandaki görüntüsünü 'İşte geldi aşkım' notuyla sosyal medyadan paylaştı.

2Yiğit Poyraz yeniden Survivorda Yasmin Erbilden duygusal mesaj

Survivor All Star 2025'te acil durum konseyi toplandı.

3Yiğit Poyraz yeniden Survivorda Yasmin Erbilden duygusal mesaj

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı sürpriz açıklamalarla yarışmacıları adeta şoke etti. Ilıcalı, Survivor'a yedeklerden gelen isimleri tek tek sayarken Gönüllüler ve All Star takımının verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

4YİĞİT POYRAZ SÜRPRİZİ

YİĞİT POYRAZ SÜRPRİZİ

Survivor All Star 2025'te yedeklerden gelen yarışmacılar belli oldu. Sürpriz isimler arasında eski Survivor yarışmacısı 30 yaşındaki Yiğit Poyraz'ın olduğu da görüldü.

5Yiğit Poyraz yeniden Survivorda Yasmin Erbilden duygusal mesaj

Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, yarışmaya katılan Poyraz'ın yayındaki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

6BÜTÜN İYİ ENERJİLERİM ONUNLA

''BÜTÜN İYİ ENERJİLERİM ONUNLA''

Yasmin Erbil, erkek arkadaşı Yiğit Poyraz'ın fotoğraflarını Instagram'dan ''İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç gündür benim duygusallığın sebebi işte. Bütün iyi enerjilerim onunla'' notuyla yayınladı.