Yiğit Poyraz yeniden Survivor'da! Yasmin Erbil'den duygusal mesaj

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, yedeklerden Survivor 2025'e katıldı. Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, fragmandaki görüntüsünü 'İşte geldi aşkım' notuyla sosyal medyadan paylaştı. Survivor All Star 2025'te acil durum konseyi toplandı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı sürpriz açıklamalarla yarışmacıları adeta şoke etti. Ilıcalı, Survivor'a yedeklerden gelen isimleri tek tek sayarken Gönüllüler ve All Star takımının verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2025'te yedeklerden gelen yarışmacılar belli oldu. Sürpriz isimler arasında eski Survivor yarışmacısı 30 yaşındaki Yiğit Poyraz'ın olduğu da görüldü. Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, yarışmaya katılan Poyraz'ın yayındaki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yasmin Erbil, erkek arkadaşı Yiğit Poyraz'ın fotoğraflarını Instagram'dan ''İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç gündür benim duygusallığın sebebi işte. Bütün iyi enerjilerim onunla'' notuyla yayınladı.