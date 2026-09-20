Yeryüzünün altında 5 katlı tarih! Karaman'daki Manazan Mağaraları büyülüyor

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Karaman merkeze bağlı Taşkale köyü sınırları içerisinde, Yeşildere Vadisi'nin kuzeyinde yer alan Manazan Mağaraları, yüksek bir kaya kütlesinin tamamen insan eliyle oyulmasıyla oluşturuldu. Beş katlı bir meskenden oluşan mağaraların ilk iki katı, hücre şeklindeki çok sayıda odacıktan meydana geliyor. Kaya kütlesinin içerisine oyulan diğer katlar ise yöre halkı tarafından sırasıyla Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılıyor. Üst katlarına dar koridorlar ve bacalar aracılığıyla ulaşılabilen Manazan Mağaraları, kil oranı yüksek kireç taşı yapısıyla da öne çıkıyor. Bu yapı, mağara içerisindeki ısı ve nemin sabit kalmasına yardımcı olarak organik maddelerin bozulmasını geciktiriyor. Tarihi mağaraların geçmiş dönemlerde güvenlik endişelerinin yanı sıra bu özelliğinden dolayı da kullanıldığı değerlendiriliyor.