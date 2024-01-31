Sandık görevlisi başvuru tarihi 2024 | 2024 sandık görevlisi başvuruları ne zaman, yerel seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Yerel seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur?

31 Mart 2024 seçimlerinde sandık başında görev alacak vatandaşlar başvuru tarihi ve ücretleri için araştırmalarını hızlandırdı. Siyasi parti üyeleri ve kamu görevlilerinden oluşan sandık kuruluna görevleri kapsamında sandık görevli ücreti veriliyor. Peki, 204 sandık görevli ücreti ne kadar oldu? YSK 31 Mart sandık görevlisi nasıl olunur?