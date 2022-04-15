Yer yerinden oynayacak! İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü ve Ali Koç'un 6 transferi

Sezon başında büyük bir sürprize imza atan ve Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe Uruguaylı futbolcunun bonservisini satın aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe bu transfer için 5,5 milyon euro bonservis bedeli öderken, Ali Koç'un Rossi haricinde hem yeni teknik direktör işini de çözdüğü bildirildi. İşte Fenerbahçe'deki sıcak gelişmeler...