Yer yerinden oynayacak! İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü ve Ali Koç'un 6 transferi
Diego Rossi'yi KAP'a bildiren Fenerbahçe'de hem yeni teknik direktör hem de yeni transferler belli oldu. Ali Koç'un Joachim Löw ve Jorge Jesus'la masaya oturmasına rağmen sürpriz bir isimle anlaştığı ortaya çıkarken, başkanın Brezilyalı yıldız ve Süper Lig'in en iyi kanat oyuncularından biriyle de prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Sezon başında büyük bir sürprize imza atan ve Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe Uruguaylı futbolcunun bonservisini satın aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe bu transfer için 5,5 milyon euro bonservis bedeli öderken, Ali Koç'un Rossi haricinde hem yeni teknik direktör işini de çözdüğü bildirildi. İşte Fenerbahçe'deki sıcak gelişmeler...
Jorge Jesus'un Flamengo'ya geri dönme ihtimalinin yüksek olmasının yanı sıra Portekizli teknik adamın yıllık 10 milyon euro talep etmesi Jesus konusunda Ali Koç'u geri adım attırdı. Astronomik maaştan öte bir de 30 milyon euro'luk transfer bütçesi isteyen 67 yaşındaki teknik adam tüm sınırları zorlarken, Koç'un sarı lacivertli yönetime 'Bu şartlarda veto etmek zorunda kaldım' dediği öğrenildi.
İSMAİL KARTAL TAKIMIN BAŞINDA KALACAK
Jorge Jesus defterini kapattıktan sonra ilk göz ağrısına dönen Ali Koç'un Joachim Löw'den de vazgeçtiği belirtildi. Tıpkı Jesus gibi yüksek maaş talebinde bulunan Löw'ün en az 35 milyon euro'luk transfer bütçesi isteğinde bulunduğu anlaşılırken, Ali Koç'un Alman çalıştırıcı hakkında 'Bu bütçeyi sadece transfere aktarırım takımın başına da İsmail Kartal'ı koyarım' ifadelerini kullandığı vurgulandı.
SOL BEKE 2 TRANSFER
Diego Rossi'yi KAP'a bildiren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına tam gaz devam edilirken, Ali Koç'un tam 6 oyuncuya 'çubukluyu' giydireceği anlaşıldı. Kim Min Jae'yi kesinlikle kadroda tutacak olan Koç'un yüksek maaş alması sebebiyle Filip Novak'ı göndereceği, sol beke yerli bir futbolcu alıp, oraya kalitesi tartışılmayacak bir yabancı transferi yapacağı ifade edildi.
ROSSİ'NİN ALTERNATİFİ HALİL AKBUNAR
Önümüzdeki sezon Diego Rossi'yi kanatta kullanacak olan İsmail Kartal'ın Uruguaylı kanat forvetin alternatifi olarak Halil Akbunar'ı düşündüğü ortaya çıktı. Bu sezon Göztepe formasıyla 30 maçta 5 gol 3 asist yapan Halil'in Fenerbahçe'ye imza atacağı bilgisi gelirken, tarafların aslında prensip anlaşmasına vardığı bile iddia edildi.
MESUT ÖZİL'İN YERİNE TALİSCA
18 Nisan'da Mesut Özil'in menajeriyle İstanbul'da masaya oturacak olan ve büyük bir ihtimalle yıldız futbolcuyla yolları ayırmayı düşünen Ali Koç'un Talisca ile birebir görüşme yaptığı belirtildi. Brezilyalı 10 numarayı çok isteyen Koç'un Mesut'un gitmesiyle beraber Talisca bombasını patlatacağı öğrenilirken, bu transferde oyuncunun menajerinin Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabını takip etmesi ise ayrıca dikkat çekti.