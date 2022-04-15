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FenerbahçeYer yerinden oynayacak! İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü ve Ali Koç'un 6 transferi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Yer yerinden oynayacak! İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü ve Ali Koç'un 6 transferi
• 15 Nisan 2022 - 12:59 • Son Güncelleme:

Yer yerinden oynayacak! İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü ve Ali Koç'un 6 transferi

Diego Rossi'yi KAP'a bildiren Fenerbahçe'de hem yeni teknik direktör hem de yeni transferler belli oldu. Ali Koç'un Joachim Löw ve Jorge Jesus'la masaya oturmasına rağmen sürpriz bir isimle anlaştığı ortaya çıkarken, başkanın Brezilyalı yıldız ve Süper Lig'in en iyi kanat oyuncularından biriyle de prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

• 15 Nisan 2022 - 12:59 • Son Güncelleme:
1Yer yerinden oynayacak İşte F.Bahçenin yeni teknik direktörü ve Ali Koçun 6 transferi
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Sezon başında büyük bir sürprize imza atan ve Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe Uruguaylı futbolcunun bonservisini satın aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe bu transfer için 5,5 milyon euro bonservis bedeli öderken, Ali Koç'un Rossi haricinde hem yeni teknik direktör işini de çözdüğü bildirildi. İşte Fenerbahçe'deki sıcak gelişmeler...

2Yer yerinden oynayacak İşte F.Bahçenin yeni teknik direktörü ve Ali Koçun 6 transferi

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın hedeflerinden olan Jorge Jesus ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

3Yer yerinden oynayacak İşte F.Bahçenin yeni teknik direktörü ve Ali Koçun 6 transferi

Akşam'ın haberine göre Arena SBT programının sunucusu Benjamin Back, Jorge Jesus konusunda önemli bir iddiada bulundu.

4Yer yerinden oynayacak İşte F.Bahçenin yeni teknik direktörü ve Ali Koçun 6 transferi

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den cömert bir teklif aldığını dile getiren Back, Jesus'un Flamengo'ya geri dönmeye ihtimalinin daha yakın olduğu dile getirdi. Back konu ile ilgili şunları söyledi:

5Yer yerinden oynayacak İşte F.Bahçenin yeni teknik direktörü ve Ali Koçun 6 transferi

"Eğer Flamengo antrenör değiştirirse, şimdi değiştirsin. Çünkü Jorge Jesus, Fenerbahçe'den çok iyi bir teklif aldı. Flamengo'nun Jorge Jesus'u araması yeter, geri dönecektir. Çünkü Kulüple anlaşılmaz bir ilişki kurdu."

6Yer yerinden oynayacak İşte F.Bahçenin yeni teknik direktörü ve Ali Koçun 6 transferi

Jorge Jesus'un Flamengo'ya geri dönme ihtimalinin yüksek olmasının yanı sıra Portekizli teknik adamın yıllık 10 milyon euro talep etmesi Jesus konusunda Ali Koç'u geri adım attırdı. Astronomik maaştan öte bir de 30 milyon euro'luk transfer bütçesi isteyen 67 yaşındaki teknik adam tüm sınırları zorlarken, Koç'un sarı lacivertli yönetime 'Bu şartlarda veto etmek zorunda kaldım' dediği öğrenildi.

7İSMAİL KARTAL TAKIMIN BAŞINDA KALACAK

İSMAİL KARTAL TAKIMIN BAŞINDA KALACAK

Jorge Jesus defterini kapattıktan sonra ilk göz ağrısına dönen Ali Koç'un Joachim Löw'den de vazgeçtiği belirtildi. Tıpkı Jesus gibi yüksek maaş talebinde bulunan Löw'ün en az 35 milyon euro'luk transfer bütçesi isteğinde bulunduğu anlaşılırken, Ali Koç'un Alman çalıştırıcı hakkında 'Bu bütçeyi sadece transfere aktarırım takımın başına da İsmail Kartal'ı koyarım' ifadelerini kullandığı vurgulandı.

8SOL BEKE 2 TRANSFER

SOL BEKE 2 TRANSFER

Diego Rossi'yi KAP'a bildiren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına tam gaz devam edilirken, Ali Koç'un tam 6 oyuncuya 'çubukluyu' giydireceği anlaşıldı. Kim Min Jae'yi kesinlikle kadroda tutacak olan Koç'un yüksek maaş alması sebebiyle Filip Novak'ı göndereceği, sol beke yerli bir futbolcu alıp, oraya kalitesi tartışılmayacak bir yabancı transferi yapacağı ifade edildi.

9ROSSİNİN ALTERNATİFİ HALİL AKBUNAR

ROSSİ'NİN ALTERNATİFİ HALİL AKBUNAR

Önümüzdeki sezon Diego Rossi'yi kanatta kullanacak olan İsmail Kartal'ın Uruguaylı kanat forvetin alternatifi olarak Halil Akbunar'ı düşündüğü ortaya çıktı. Bu sezon Göztepe formasıyla 30 maçta 5 gol 3 asist yapan Halil'in Fenerbahçe'ye imza atacağı bilgisi gelirken, tarafların aslında prensip anlaşmasına vardığı bile iddia edildi.

10MESUT ÖZİLİN YERİNE TALİSCA

MESUT ÖZİL'İN YERİNE TALİSCA

18 Nisan'da Mesut Özil'in menajeriyle İstanbul'da masaya oturacak olan ve büyük bir ihtimalle yıldız futbolcuyla yolları ayırmayı düşünen Ali Koç'un Talisca ile birebir görüşme yaptığı belirtildi. Brezilyalı 10 numarayı çok isteyen Koç'un Mesut'un gitmesiyle beraber Talisca bombasını patlatacağı öğrenilirken, bu transferde oyuncunun menajerinin Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabını takip etmesi ise ayrıca dikkat çekti.

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TOPLAMDA 6 TRANSFER!

İki sol bek, Talisca ve Halil Akbunar sürprizlerinin ardından transferde hız kesmeyecek olan Fenerbahçeli yöneticilerin sağ öne ve santrafor bölgelerine de 'kesin olarak takviye yapılması gerek' yönünde fikir birliğine vardığı aktarıldı.

12Yer yerinden oynayacak İşte F.Bahçenin yeni teknik direktörü ve Ali Koçun 6 transferi

 

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