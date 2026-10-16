Yer fıstığı kadar cevizi de anılacak! Kırmızı altında fiyatlar belli oldu: 4 bin ağaçlık bahçelerde hasat başladı!

5

Ağaçlarımız daha 9 yaşında, asıl verim dönemine bu yıldan sonra geçecekler diyen üretici Selahattin Atalar, "2017'de dikildi bu bahçemiz. 150 dönüm arazi üzerinde 4 bin ceviz ağacımız var ve ağaçlarımız 9 yaşında. Daha iyisini yapmak, bahçemizi daha iyi yerlere getirmek ve duyurmak istiyoruz. Osmaniye'de fıstık ne kadar duyuluyorsa cevizin de o kadar duyulması yönünde çalışmalarımız var. Bu yıl rekoltede, geçen yıla oranla havaların yağışlı gitmesi nedeniyle yüzde 20-30 oranında kaybımız var. Bu yıl ortalama 20-25 ton kuru kabuklu ceviz bekliyorum. Geçtiğimiz yıl çok daha iyiydi. 100 tonun üzerinde yaş ceviz, 35 tona kadar da kuru kabuklu ceviz elde ettik. Şimdi ağaçlarımız daha 9 yaşında. Asıl verim dönemine bu yıldan sonra geçecekler. Yani bahçemizin verimi her yıl neredeyse yüzde 25-30 oranında artarak büyüyecektir" diye konuştu.