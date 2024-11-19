Yenidoğan çetesinin yargılamasında Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekti

'ÇÖPE ATILMASI GEREKEN İLACI SATTIM'

Korkmaz ilaç satışıyla ilgili sorulan bir soruya ise, "Fırat Sarı beni arayıp, evimde kaç tane olduğunu sordu ama benim evimde yoktu. Zaten ben o gün evde değil hastanedeydim. Hastanede kaç tane olduğunu bildirdim. Hakan Doğukan Taşçı ile ilaç hakkındaki konuşmamız ise çöpe atılması gereken ilaçlar vardı. Ben de bunları atmak yerine Hakan Doğukan Taşçı'ya sattım' şeklinde konuştu.