Yenidoğan çetesinin yargılamasında Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekti
İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada duruşma ikinci gününde devam ediyor.
Leyla YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)
• 19 Kasım 2024 - 18:23 • Son Güncelleme:
Leyla YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)
• 19 Kasım 2024 - 18:23 • Son Güncelleme: