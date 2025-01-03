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Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2. dalga operasyon! Savcıyı tehdit etmişti ifadesi ortaya çıktı

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheliye hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet savcısını tehdit etmişti, ifadesi ortaya çıktı...

• 03 Ocak 2025 - 19:51 • Son Güncelleme:
• 03 Ocak 2025 - 19:51 • Son Güncelleme:
1Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2. dalga operasyon Savcıyı tehdit etmişti ifadesi ortaya çıktı

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamındaki 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. 4 Aralık 'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği 2. dalga operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire ve 1 sivil gözaltına alınmıştı.

2Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2. dalga operasyon Savcıyı tehdit etmişti ifadesi ortaya çıktı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmada18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede ismi geçen şüpheliler arasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza isteniyor.

3Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2. dalga operasyon Savcıyı tehdit etmişti ifadesi ortaya çıktı

Hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesine yer verildi. Zengin, “Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım” dedi.

45 ŞÜPHELİ HAKKIINDA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

5 ŞÜPHELİ HAKKIINDA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Fezlekede Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

5Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2. dalga operasyon Savcıyı tehdit etmişti ifadesi ortaya çıktı

Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'Zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.

6Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2. dalga operasyon Savcıyı tehdit etmişti ifadesi ortaya çıktı

Diğer 15 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.