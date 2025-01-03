Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2. dalga operasyon! Savcıyı tehdit etmişti ifadesi ortaya çıktı

Hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesine yer verildi. Zengin, “Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım” dedi.