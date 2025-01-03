Yenidoğan Çetesi’ne düzenlenen 2. dalga operasyon! Savcıyı tehdit etmişti ifadesi ortaya çıktı
Yenidoğan Çetesi’ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheliye hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet savcısını tehdit etmişti, ifadesi ortaya çıktı...
• 03 Ocak 2025 - 19:51 • Son Güncelleme:
• 03 Ocak 2025 - 19:51 • Son Güncelleme: