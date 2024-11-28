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Yenidoğan çetesi yargılanıyor! Mahkeme Başkanı'nı kızdıran diyalog: Okuduğumuzu anlayabiliyoruz?

İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine yol açan "yenidoğan çetesi"ne yönelik dava süreci devam ediyor. Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, bugün tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam etti. Mahkeme başkanı sorduğu tape konuşmalarına sürekli ben onu kastetmedim diyen sanık Molla’ya tepki göstererek, “Biz okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Yıllarca tape okuduk, dosya okuduk. Siz ‘ben onu kastetmiyorum’ diyorsunuz sürekli ama biz de orada ne dendiğini anlayabiliyoruz” diye konuştu.

• 28 Kasım 2024 - 14:28 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2024 - 14:28 • Son Güncelleme:
1Yenidoğan çetesi yargılanıyor Mahkeme Başkanını kızdıran diyalog: Okuduğumuzu anlayabiliyoruz

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan 22’si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Önceki hafta 22 tutuklu sanık ve avukatı savunmasını yaptı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

2GURURLA İFADE ETMEK İSTERİM Kİ..

'GURURLA İFADE ETMEK İSTERİM Kİ..'

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Bağcılar Şafak Hastanesi başhekimi tutuksuz sanık Semiha Yavuz da savunmasını yaptı. 2 çocuğu olduğunu söyleyen Yavuz, “Allah herkese evladını bağışlasın. Yaptığım her işi görev aşkıyla yaptım” dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından çok fazla denetim geçirdiklerini anlatan Yavuz, “Gururla ifade etmek istiyorum, sağlıkta kalite denetiminde 99.56 puanla hastanemde sunduğum hizmeti tescillettim” dedi.

3FIRAT SARI İYİ BİR HEKİM

'FIRAT SARI İYİ BİR HEKİM'

Mahkeme başkanı sanığa, “Hastanede işletme var mıydı? diye sordu. Sanık Yavuz bu soruya, “Bağcılar’da benim olduğum dönemde Fırat Sarı’yla bir anlaşma olmadı. Ben çocuk doktoru olduğum için böyle bir şeye ihtiyacım olmadı. Benden önce de olmadığını biliyorum. Sanık, Fırat’ın iyi bir hekim olduğunu söylemekten çekinmiyorum” diye cevap verdi. Tapelerde geçen konuşmaları sorulan sanık Yavuz, “Niye böyle bir konuşma yaptım bilmiyorum” diyerek geçiştirdi.

4“PSİKOLOJİM BOZULDU”

“PSİKOLOJİM BOZULDU”

Bağcılar Şafak Hastanesi’nde idari işler müdür yardımcısı olarak çalışan tutuksuz sanık Mustafa Kazan, Kızılay’da çalışırken gözaltına söyleyerek, “Psikolojim bozuldu. Yaşadığım şehirden ayrıldım başka şehre yaşımdım. Kesinlikle imza yetkim yok, yetkilendirme vekalet yoktu. İdari işlemlerle ilgileniyordum. Boya badana, tamirat, yemekhane gibi işlerle ilgilenirdim. Hasta kabulü, tıbbı işlem gibi yetkilerim yoktu” dedi.

5“EPİKRİZLERİ HASAN BASRİ GÖK YAZIYORDU”

“EPİKRİZLERİ HASAN BASRİ GÖK YAZIYORDU”

Yargılamanın 9’uncu gününde bugün ilk olarak tutuksuz sanık Renginar Molla savunma yaptı. 15 yıllık hemşire olduğunu ve 10 yıldır yenidoğanda çalıştığını söyleyen sanık, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Doktorun yönlendirmesiyle yoğun bakım işlerini yaptım. Hemşirelik görevlerim dışında başka bir şey yapmadım. Hasta odaklı çalıştım. Sorumlu doktorum Fırat Sarı’ydı. İstenilen tedavileri uyguladım, bunun dışında başka bir işlem yapmadım. Hasan Basri Gök bana yönetim tarafından doktor asistanı hemşire olarak tanıtılmıştı. Basamakları sorumlu doktorum Fırat Sarı yazıyordu. Epikrizleri Hasan Basri Gök yazıyordu” dedi.

6“PARAYA SIKIŞMIŞTIM”

“PARAYA SIKIŞMIŞTIM”

Fırat Sarı gelmeden önce epikrizleri doktorların yazdığını söyleyen sanık, “Hemşireler epikriz yazmazdı. Ben orayı işletme diye bilmiyordum. Hasan Basri Gök bana söylediğinde şaşırmıştım, ne demek olduğunu anlamamıştım” dedi. Hesap hareketleri sorulan sanık Molla, “Paraya sıkışmıştım, yurtdışına çıkacaktım. Fırat Sarı’dan para istedim. O da verdi. Daha sonra kendisine ödemek istedim ama kabul etmedi” diye cevap verdi.

7“OKUDUĞUMUZU ANLAYABİLİYORUZ”

“OKUDUĞUMUZU ANLAYABİLİYORUZ”

Mahkeme başkanı sorduğu tape konuşmalarına sürekli ben onu kastetmedim diyen sanık Molla’ya tepki göstererek, “Biz okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Yıllarca tape okuduk, dosya okuduk. Siz ‘ben onu kastetmiyorum’ diyorsunuz sürekli ama biz de orada ne dendiğini anlayabiliyoruz” dedi.

8İDDİANAMEDEN

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 47 sanığa ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede Fırat Sarı liderliğindeki ve yöneticiliğini İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu açıklandı

9Yenidoğan çetesi yargılanıyor Mahkeme Başkanını kızdıran diyalog: Okuduğumuzu anlayabiliyoruz

.İddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını, evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği de aktarıldı.

10Yenidoğan çetesi yargılanıyor Mahkeme Başkanını kızdıran diyalog: Okuduğumuzu anlayabiliyoruz

Hazırlanan iddianamede yer alan şüphelilerin çoğunun sağlık çalışanı olduğu ve kazanılan kardan bu çalışanların da aldığı belirtildi. İddianamede 112 sevk sistemi bertaraf edildiği için bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı gördüğü hastanelere yatışının yapıldığı, bu noktada amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi olarak en fazla kazanç elde edilmesi olduğu belirtildi.Bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yatırılmasının kimi bebeklerde enfeksiyon kapma gibi rahatsızlıklara kimi bebeklerde ise ölüme dahi sebep olduğu da iddianamede kaydedildi. Şüphelilerin usulsüz şekilde düşümünü yaptıkları currosurf, infasurf gibi ilaçları hastaneden çıkartarak satıp maddi kazanç elde ettikleri, Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı şekilde işletme devri yapılarak danışmanlık hizmeti adı altında Fırat Sarı liderliğindeki Yenidoğan Suç Örgütü'nün çok sayıda hastaneye az sayıda doktorla hizmet vermeye çalışması nedeni ile aslında sağlık hizmetinin doğrudan hemşire ve hatta hemşire yardımcıları ile verildiği bu nedenle bebek ölüm sayılarının arttığı da iddianamede kaydedildi.

11Yenidoğan çetesi yargılanıyor Mahkeme Başkanını kızdıran diyalog: Okuduğumuzu anlayabiliyoruz

İddianamede hemşirelerin kendisini doktor olarak tanıttığı, bir kısım örgüt mensuplarının yenidoğan yoğun bakımlarını kapasitenin üzerinde doldurduğu, hemşireler eli ile usule aykırı gerçek olmayan epikriz raporları yazıldığı da açıklandı. Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde ise şüphelilerin "kötü hasta değerleri, iyi hasta değerleri" gibi şablon hasta değerlerinin yer aldığı ve çoğu zaman hastaların kan gazı, kan değerleri, enfeksiyon olup olmadığı gibi konularda gerçekte bir tetkik veya tahlil yapmadan kendi gözlemlerine göre bebeği iyi veya kötü olarak kategorize edip raporlarını şablon olarak tek elden, merkezden, hastane dışından yazdıkları iddianamede kaydedildi.

12Yenidoğan çetesi yargılanıyor Mahkeme Başkanını kızdıran diyalog: Okuduğumuzu anlayabiliyoruz

Bu nedenle hangi bebeğe hangi tedavinin uygulanacağı yönünde tereddütler yaşandığı ve bebeklerin hayatını kaybetmesine kadar varan telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğduğu iddianamede kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili hastaneler ve suç örgütünün faaliyetlerini incelemek ve raporlamak için görevlendirilen müfettişlerin bebek ölümleri ile ilgili olarak alanında uzman neotologlardan oluşan uzman heyetten aldığı görüşe göre hastanelerde tıbbi imkansızlıklar, erken teşhis ve tedavi olmaması, birebir yakın hekim kontrolü olmaması, gerekli tetkik ve tahlillerin yapılmaması, hayati öneme sahip ilaçların kesilmesi, 3. Düzey olmamasına rağmen 3. Düzey hasta kabulü yapılması, doktorların hastaların klinik takip ve tedavisini üstlenmedikleri, ölüm sebeplerinin doktorlar tarafından örtbas edilmesi, TPN sıvısı içerisine lipit multivitamin, fosfor ve magnezyum destekleri verilmemesi sonucu yeterli enerji protein desteği alamadığı için hastaların beslenme bozukluğuna sebep olunduğu, bebeğin kalbi düşmesine rağmen adrenalin kullanılmaması, hastaların uzun süre yatışı yapılıp uygun merkezlere sevk edilmemesi, ilaç hazırlanması ve saklanmasında ihmal gösterilmesi, hastalara protein ve lipit desteği yapılmaması, gerekli ilaçların uygun şekilde verilmemesi, uygun şekil ve süre canlandırma desteği uygulanmaması, sahte hasta dosyası düzenlenmesi, hastaya pasif ötenazi uygulanması nedeniyle bebeklerin hayat haklarının ellerinden alındığı şeklinde tespitler olduğu aktarıldı.

13Yenidoğan çetesi yargılanıyor Mahkeme Başkanını kızdıran diyalog: Okuduğumuzu anlayabiliyoruz

İddianamede bazı bebeklerin yoğun bakıma girdikten sonra kilo alması gerekirken aksine ciddi kilo kaybı yaşadığı da aktarılırken, Yenidoğan Suç Örgütü'nün ve örgüte yardım eden hastane yönetimlerinin sırf giderleri azaltmak ve maddi menfaat temin etmek adına bebeklere yeterli besin verme işlemini yerine getirmedikleri, tapelerde "TPN tüketimini azaltın" şeklinde talimatların yer aldığı da açıklandı. İddianame kapsamında sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', ‘kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi', ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi. İddianamede diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

14Yenidoğan çetesi yargılanıyor Mahkeme Başkanını kızdıran diyalog: Okuduğumuzu anlayabiliyoruz
15Yenidoğan çetesi yargılanıyor Mahkeme Başkanını kızdıran diyalog: Okuduğumuzu anlayabiliyoruz