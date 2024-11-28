Yenidoğan çetesi yargılanıyor! Mahkeme Başkanı'nı kızdıran diyalog: Okuduğumuzu anlayabiliyoruz?
İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine yol açan "yenidoğan çetesi"ne yönelik dava süreci devam ediyor. Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, bugün tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam etti. Mahkeme başkanı sorduğu tape konuşmalarına sürekli ben onu kastetmedim diyen sanık Molla’ya tepki göstererek, “Biz okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Yıllarca tape okuduk, dosya okuduk. Siz ‘ben onu kastetmiyorum’ diyorsunuz sürekli ama biz de orada ne dendiğini anlayabiliyoruz” diye konuştu.
• 28 Kasım 2024 - 14:28 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2024 - 14:28 • Son Güncelleme: