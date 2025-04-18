Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni detaylar! Savcıyı tehdit eden şüphelilerden biri daha tutuklandı: Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Şüpheli Gökhan G.'nin Mustafa Kemal Zengin ile yaptığı telefon görüşmelerinde, "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirtmek... Adamı tanımaz, fotoğrafını gösteririz, gelir sıkar gider. Akşam haberlerde izleriz" dediği öğrenildi.
Ceyda BIYIKLIOĞLU- İSTANBUL (DHA)
• 18 Nisan 2025 - 18:24 • Son Güncelleme:
Ceyda BIYIKLIOĞLU- İSTANBUL (DHA)
• 18 Nisan 2025 - 18:24 • Son Güncelleme: