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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni detaylar! Savcıyı tehdit eden şüphelilerden biri daha tutuklandı: Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Şüpheli Gökhan G.'nin Mustafa Kemal Zengin ile yaptığı telefon görüşmelerinde, "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirtmek... Adamı tanımaz, fotoğrafını gösteririz, gelir sıkar gider. Akşam haberlerde izleriz" dediği öğrenildi.

Ceyda BIYIKLIOĞLU- İSTANBUL (DHA)
• 18 Nisan 2025 - 18:24 • Son Güncelleme:
Ceyda BIYIKLIOĞLU- İSTANBUL (DHA)
• 18 Nisan 2025 - 18:24 • Son Güncelleme:
1Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni detaylar Savcıyı tehdit eden şüphelilerden biri daha tutuklandı: Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerinde meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.'yi tehdit eden şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmada yeni delillere ulaşıldı.

2WHATSAPP MESAJLARI İNCELENDİ

WHATSAPP MESAJLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in incelenen "WhatsApp" yazışmalarında Edirne'deki bir GSM firması yetkili bayisinde çalışan Zeynep K. ile hareket ettiği, bu yolla kişisel verilere ulaştığı tespit edildi.

3Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni detaylar Savcıyı tehdit eden şüphelilerden biri daha tutuklandı: Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz

Yazışmalarda, iş insanı şüpheli Gökhan G.'nin savcı Y.E.'ye yönelik tehdit içeren ifadeler kullandığı tespit edildi. Gökhan G.'nin Mustafa Kemal Zengin ile yaptığı görüşme kayıtlarına yansıyan konuşmalarda Gökhan G.'nin, "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz.

4Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni detaylar Savcıyı tehdit eden şüphelilerden biri daha tutuklandı: Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz

En temizi yurtdışından tetikçi getirtmek... Adamı tanımaz, fotoğrafını gösteririz, gelir sıkar gider. Akşam haberlerde izleriz" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

5Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni detaylar Savcıyı tehdit eden şüphelilerden biri daha tutuklandı: Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz

Gökhan G.'nin ayrıca, tutuklu bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı bilgisi de dosyaya girdi.

6BİRİ TUTUKLANDI, BİRİ EV HAPSİNE ALINDI

BİRİ TUTUKLANDI, BİRİ EV HAPSİNE ALINDI

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan GSM şirketi çalışanı Zeynep K. ile iş insanı Gökhan G. hakkında adli işlemler tamamlandı.

7Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni detaylar Savcıyı tehdit eden şüphelilerden biri daha tutuklandı: Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Zeynep K. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, Gökhan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

8Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni detaylar Savcıyı tehdit eden şüphelilerden biri daha tutuklandı: Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz