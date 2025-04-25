Yenidoğan Çetesi davasının 4. duruşma! Savcıyı makamında tehdit etmişti mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Fırat Sarı, "Ben 15-20 bin arası yoğun bakım hastasına baktım. Benim ölüm oranım yüzde 1 civarı. Kimse bunları görmüyor" dedi.
İSTANBUL (İHA)
• 25 Nisan 2025 - 18:29 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (İHA)
• 25 Nisan 2025 - 18:29 • Son Güncelleme: