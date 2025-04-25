Yenidoğan Çetesi davasının 4. duruşma! Savcıyı makamında tehdit etmişti mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

"Herkes bu dosya hakkında her istediğini konuştuğu için algı oluştu"

Sanık Sarı savunmasının devamında, "Medya her şeyi iddia ederse ne olur? Bu baskıya doktor arkadaşım İlker Gönen dayanamadı intihar etti. Medyanın, kamuoyunun arzusu var bu dosyaya karşı. Herkes bu dosya hakkında her istediğini konuştuğu için korkunç bir algı oluştu.