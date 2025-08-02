Yeni hali göz kamaştırdı: Kalenin ışıkları şehri aydınlattı

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Vali Çiçek, "Ardahan için büyük önem arz eden ve tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ardahan Kalesi Ardahan'ın geleceğe taşınacak olan kültürel mirasında en kadim eserlerden bir tanesiydi. Yine en son yaklaşık 5 milyon lira bedelle DAP idaremizden ve İl Özel İdaremizin finansmanıyla birlikte bir proje gerçekleştirildi. Bu kapsamda kalenin aydınlatması söz konusu oldu. İnşallah Ardahan'ımıza çok güzel bir eser kazandırmış olacağız." dedi.