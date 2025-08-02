Yeni hali göz kamaştırdı: Kalenin ışıkları şehri aydınlattı
Ardahan Valiliği tarafından yapılan çalışmalarla, tarihi Ardahan Kalesi ışıklandırıldı. Kale, yeni görünümüyle ilgi çekti.
Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1544 yılında yaptırılan Ardahan Kalesi valilik tarafından yapılan çalışmayla ışıklandırıldı.
Tarihi kale, ışıklandırma ile yeni bir görünüme kavuşurken, gece görünümü de çevreye ayrı bir güzellik kattı.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Kalesi'nin geleceğe taşınacak kültürel mirasların en kadim eserlerden biri olduğun söyledi.
Vali Çiçek, "Ardahan için büyük önem arz eden ve tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ardahan Kalesi Ardahan'ın geleceğe taşınacak olan kültürel mirasında en kadim eserlerden bir tanesiydi. Yine en son yaklaşık 5 milyon lira bedelle DAP idaremizden ve İl Özel İdaremizin finansmanıyla birlikte bir proje gerçekleştirildi. Bu kapsamda kalenin aydınlatması söz konusu oldu. İnşallah Ardahan'ımıza çok güzel bir eser kazandırmış olacağız." dedi.