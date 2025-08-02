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Yeni hali göz kamaştırdı: Kalenin ışıkları şehri aydınlattı

02.08.2025 - 07:43Güncellenme Tarihi:

Ardahan Valiliği tarafından yapılan çalışmalarla, tarihi Ardahan Kalesi ışıklandırıldı. Kale, yeni görünümüyle ilgi çekti.

1Yeni hali göz kamaştırdı: Kalenin ışıkları şehri aydınlattı

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1544 yılında yaptırılan Ardahan Kalesi valilik tarafından yapılan çalışmayla ışıklandırıldı.

2Yeni hali göz kamaştırdı: Kalenin ışıkları şehri aydınlattı

Tarihi kale, ışıklandırma ile yeni bir görünüme kavuşurken, gece görünümü de çevreye ayrı bir güzellik kattı.

3Yeni hali göz kamaştırdı: Kalenin ışıkları şehri aydınlattı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Kalesi'nin geleceğe taşınacak kültürel mirasların en kadim eserlerden biri olduğun söyledi.

4Yeni hali göz kamaştırdı: Kalenin ışıkları şehri aydınlattı

Vali Çiçek, "Ardahan için büyük önem arz eden ve tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ardahan Kalesi Ardahan'ın geleceğe taşınacak olan kültürel mirasında en kadim eserlerden bir tanesiydi. Yine en son yaklaşık 5 milyon lira bedelle DAP idaremizden ve İl Özel İdaremizin finansmanıyla birlikte bir proje gerçekleştirildi. Bu kapsamda kalenin aydınlatması söz konusu oldu. İnşallah Ardahan'ımıza çok güzel bir eser kazandırmış olacağız." dedi.