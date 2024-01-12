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GündemYemen nerede? Yemen haritası, nüfusu ve askeri gücü 2024: Yemen Husiler kimdir, ABD İngiltere Yemen'e neden saldırıyor? Yemen haritası ve komşuları
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Yemen nerede? Yemen haritası, nüfusu ve askeri gücü 2024: Yemen Husiler kimdir, ABD İngiltere Yemen'e neden saldırıyor? Yemen haritası ve komşuları

ABD ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerine yönelik havadan ve denizden saldırı başlattı. Yemen'in başkenti Sana'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi. ABD Başkanı Biden ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan saldırıya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Biden, "ABD askeri kuvvetleri, Birleşik Krallık ile birlikte Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husi isyancıların dünyanın en hayati su yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmak için Yemen'de kullandığı bir dizi hedefe başarıyla saldırı düzenledi." dedi. Söz konusu gelişmenin ardından ABD İngiltere ve Yemen Savaşına dair araştırmalar hızlandı. Peki, ABD İngiltere Yemen’e neden saldırıyor, Yemen’de neler oluyor, Yemen nerede, nereye bağlı?

• 12 Ocak 2024 - 11:06 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2024 - 11:06 • Son Güncelleme:
1Yemen nerede Yemen haritası, nüfusu ve askeri gücü 2024: Yemen Husiler kimdir, ABD İngiltere Yemene neden saldırıyor Yemen haritası ve komşuları

ABD ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerine yönelik havadan ve denizden saldırdı. ABD ve İngiltere ordu kuvvetlerinin en az 12 Husi hedefini vurduğu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığı öğrenildi. Peki, ABD İngiltere Yemen’e neden saldırıyor, Yemen nerede? Yemen’in nüfusu kaç, Yemen askeri gücü kaçıncı sırada? İşte Yemen Savaşı’na dair ayrıntılar ile Yemen haritası…

2Yemen’de neler oluyor, ABD İngiltere Yemen’e neden saldırıyor

Yemen’de neler oluyor, ABD İngiltere Yemen’e neden saldırıyor?

ABD ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerine yönelik havadan ve denizden saldırı başlattı. Yemen'in başkenti Sana'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy şu ifadeleri kullandı: ABD Başkanı Joe Biden bir yazılı açıklamada bulundu, Beyaz Saray'ın sayfasından uzuncada bir açıklama ama ben en önemli kısımları paylaşacağım şimdi.

3Yemen nerede Yemen haritası, nüfusu ve askeri gücü 2024: Yemen Husiler kimdir, ABD İngiltere Yemene neden saldırıyor Yemen haritası ve komşuları

Şöyle başlıyor; bugün talimatım doğrultusunda ABD askeri kuvvetleri, Birleşik Krallık ile birlikte Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husi isyancıların dünyanın en hayati su yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmak için Yemen'de kullandığı bir dizi hedefe başarıyla saldırı düzenledi.

4Yemen nerede Yemen haritası, nüfusu ve askeri gücü 2024: Yemen Husiler kimdir, ABD İngiltere Yemene neden saldırıyor Yemen haritası ve komşuları

Bu hedefi saldırılar ABD ve ortaklarımızın personelimize yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini veya düşman aktörlerin dünyanın en kritik ticaret yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmasına izin vermeyeceğine dair akit bir mesajdır. Gerektiğinde halkımızı ve Uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almakta tereddüt etmeyeceğim diyor.

Bizim anladığımız bu açıklamadan şu, bu bir dizi saldırıdan sonra sanırım ABD ve İngiltere bekleyecek. Bu daha büyük savaş değil ya da büyük bir operasyonun başlangıcı değil gibi duruyor. Çünkü o son cümleyi ben notlarımın arasına aldım, 'Daha fazla önlem almaktan tereddüt etmeyeceğim' yani bu önlemi alıyoruz. Uyardık bu zamana kadar durmadınız. Şimdi sizi vuruyoruz Yemen'de, bir bakacağız, yine durmazsanız daha fazla vuracağız diyor.

5Yemen nerede Yemen haritası, nüfusu ve askeri gücü 2024: Yemen Husiler kimdir, ABD İngiltere Yemene neden saldırıyor Yemen haritası ve komşuları

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Birleşik Kralık, serbest ticaret ve seyahat özgürlüğünü her zaman savunacak" dedi.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırılara yanıt olarak Kızıldeniz'de ABD ve İngiliz savaş gemileri ve üslerine saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı.

6Yemen nerede (harita), Yemen’in nüfusu kaç

Yemen nerede (harita), Yemen’in nüfusu kaç?

Yemen resmî adı ile Yemen Cumhuriyeti, Orta Doğu'da yer alan bir ülke. Kuzeyinde Suudi Arabistan, kuzeydoğusunda Umman ile komşudur. Güneyinde Hint Okyanusu'nun uzantısı Aden Körfezi, kuzeyinde Kızıldeniz, güneybatısında ise bu ikisini ayıran Babülmendep Boğazı bulunmaktadır.

En büyük şehri ve başkenti San'a'dır. 2022 yılı itibarıyla Yemen'in nüfusunun yaklaşık 31 milyon olduğu tahmin edilmektedir.

Yemen askeri gücü dünyada 168. sırada yer alıyor. Yemen ekonomisi, önemli ölçüde petrol üretimi ve tarım üzerine dayalıdır. Petrol üretimi gayri safi yurt içi hasılanın büyük bir kısmını oluşturmasına rağmen hala gelişmemiş durumdadır.