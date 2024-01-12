Yemen nerede? Yemen haritası, nüfusu ve askeri gücü 2024: Yemen Husiler kimdir, ABD İngiltere Yemen'e neden saldırıyor? Yemen haritası ve komşuları
ABD ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerine yönelik havadan ve denizden saldırı başlattı. Yemen'in başkenti Sana'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi. ABD Başkanı Biden ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan saldırıya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Biden, "ABD askeri kuvvetleri, Birleşik Krallık ile birlikte Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husi isyancıların dünyanın en hayati su yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmak için Yemen'de kullandığı bir dizi hedefe başarıyla saldırı düzenledi." dedi. Söz konusu gelişmenin ardından ABD İngiltere ve Yemen Savaşına dair araştırmalar hızlandı. Peki, ABD İngiltere Yemen’e neden saldırıyor, Yemen’de neler oluyor, Yemen nerede, nereye bağlı?
• 12 Ocak 2024 - 11:06 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2024 - 11:06 • Son Güncelleme: