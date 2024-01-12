Yemen nerede? Yemen haritası, nüfusu ve askeri gücü 2024: Yemen Husiler kimdir, ABD İngiltere Yemen'e neden saldırıyor? Yemen haritası ve komşuları

Bu hedefi saldırılar ABD ve ortaklarımızın personelimize yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini veya düşman aktörlerin dünyanın en kritik ticaret yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atmasına izin vermeyeceğine dair akit bir mesajdır. Gerektiğinde halkımızı ve Uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almakta tereddüt etmeyeceğim diyor.



Bizim anladığımız bu açıklamadan şu, bu bir dizi saldırıdan sonra sanırım ABD ve İngiltere bekleyecek. Bu daha büyük savaş değil ya da büyük bir operasyonun başlangıcı değil gibi duruyor. Çünkü o son cümleyi ben notlarımın arasına aldım, 'Daha fazla önlem almaktan tereddüt etmeyeceğim' yani bu önlemi alıyoruz. Uyardık bu zamana kadar durmadınız. Şimdi sizi vuruyoruz Yemen'de, bir bakacağız, yine durmazsanız daha fazla vuracağız diyor.