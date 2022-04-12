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• 12 Nisan 2022 - 14:53 • Son Güncelleme:

Yeliz Yeşilmen'den olay yaratan paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı TV programı Beyin Dedektifi'nde zor anlar yaşayan Yeliz Yeşilmen, kendini neşelendirmek için hamam keyfi yaptı. Sosyal medyadan hamamda çekilen fotoğraflarını paylaşan Yeşilmen'e yorum yağdı.

• 12 Nisan 2022 - 14:53 • Son Güncelleme:
1Yeliz Yeşilmenden olay yaratan paylaşım
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Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde katıldığı programda travmasıyla yüzleşmiş, başından geçen olayları gözyaşları içinde anlatmıştı. Sıkıntılı günleri geride bırakmak isteyen Yeliz Yeşilmen, rahatlamak için kendini hamama attı.

2Yeliz Yeşilmenden olay yaratan paylaşım

Sosyal medya hesabından hamamda çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaşan Yeşilmen'e yorum yağdı.

3Yeliz Yeşilmenden olay yaratan paylaşım

Yeşilmen paylaşımına; "Bu hayatta neyi ciddiye alıp neyi ciddiye almayacağını çok dikkat etmen gerekiyor çünkü ciddiye aldığın şeyi büyütürsün ukala insanları değersiz insanları sinirini bozan insanları ve sinirini bozan hiçbir şeyi sakın sakın ciddiye alma onlara bu pirimi verme olayları büyütme aşkı sevgiyi huzuru yardımı büyüt ki hayatına bereket bolluk yağsın." notunu düştü.

4Yeliz Yeşilmenden olay yaratan paylaşım

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Yeliz Yeşilmen'den olay yaratan paylaşım!

Yeliz Yeşilmen'den olay yaratan paylaşım!

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