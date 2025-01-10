Yazar Selim İleri için AKM'de tören düzenlendi: Tam İstanbul aşığı bir beyefendiydi

"TAM BİR İSTANBUL AŞIĞIYDI"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de Selim İleri'yi okuyarak büyüdüğünü dile getirerek, şunları anlattı:



"Onun için tam bir 'Beyoğlu Beyefendisi' demek yanlış olmayacaktır. Ortaokulu ilçemizdeki Galatasaray Lisesi'nde okudu ve uzun yıllar Beyoğlu merkezli bir yaşam sürdürdü. Kitaplarında Beyoğlu'nu, İstanbul'u çok anlattı. Tam bir İstanbul aşığıydı. Naifti, kibardı. Bu döneme ait olmayacak kadar nezaket sahibiydi. İyi bir yazar, iyi bir insandı. Bunları söylerken şunu da düşünüyorum; ne güzeldir böyle anılmak, hatırlanmak, böyle yüzlerce dostuyla sonsuzluğa uğurlanmak. Kendisi eserleriyle hep yaşayacak."



İleri'nin yeğeni Prof. Dr. Ferhat Nutku ise böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için katılanlara teşekkür ederek, "Bize yabancı olmayan yaşanmışlıklar, Selim İleri'nin edebiyatıdır. Sadece sanatın her şeyi iyileştirebileceğine inandı. Yalnız kendimizi anlamak değil, asıl karşımızdakini anlamanın önemli olduğunu düşündü. İçimizdeki yalnızlığı gidermenin sadece bu yolla mümkün olduğunu söyledi. Şimdi senin bıraktığın yalnızlıkla kitaplarını okuyarak baş etmeye çalışacağız. Nur içinde uyu." ifadelerini kullandı.Programda ayrıca yazar Behçet Necatigil'in kızı Ayşe Sarısayın, yazar Asuman Kafaoğlu ve Semra Aktunç birer konuşma yaptı.



Kültür ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı törende İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ile yazar Beşir Ayvazoğlu da yer aldı.