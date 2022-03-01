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FenerbahçeYayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı
• 01 Mart 2022 - 15:30 • Son Güncelleme:

Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Yayın ihalesi toplantılarına katılmadığı gibi, maçlara da gelemeyen Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı. Başkan Koç'un yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...

• 01 Mart 2022 - 15:30 • Son Güncelleme:
1Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı
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Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek son 3 maçında 3. galibiyetini alan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar maç sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın genç yıldız Arda Güler ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalara tepki gösterdi. Bu arada Kasımpaşa maçında yıldızlaşayan Altay Bayındır ise inanılmaz bir istatistiğe imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı Zajc ve Szalai'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek son 3 maçında 3. galibiyetini almayı başardı.

3Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Sarı-Lacivertliler bu galibiyetle puanını 46'ya yükselterek Süper Lig'de 4. sıraya yükseldi.

4Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Fenerbahçe'de 2-1'lik galibiyette göze çarpan isimlerden biri yine Arda Güler oldu.

5Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

66 dakika sahada kalan 17 yaşındaki genç yıldız daha sonra yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

63 HAFTA ÖNCE ARDA GÜLERİ KİMSE TANIMIYORDU

3 HAFTA ÖNCE ARDA GÜLER'İ KİMSE TANIMIYORDU

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal maç sonrası Arda Güler'le ilgili olarak ilginç açıklamalarda bulundu.

7Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Kartal, "3 hafta önce Arda Güler'i kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye, Arda Güler'i konuşuyor. Ben bundan çok memnunum. Demek ki ben doğru iş yapıyorum, doğru yapıyorum. Ardaları, Çağtayları, Ertuğrulları çıkarıp oynatıyorum. Belki de Fenerbahçe tarihinde bu kadar genç oyuncuları oynatan tek teknik direktör benim. TFF'nin kulüplerin isteği bu değil mi; genç oyuncuların oynaması.

8Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Ancak oynatacağız diye kaybetmemeliyiz. Örnek; Ferdi Kadıoğlu 2 ay yok. Slavia Prag maçında sakatlandı. Biz Arda ve Arda gibi oyuncularımızı bekliyoruz. Doğru zamanda, doğru şekilde oynatıp hem onu koruyup baskıdan kurtarmak hem de bir şeyleri başarsın diye yapıyoruz.

9Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Şimdi maçta bir hata yaptı mesela. Gol de olabilirdi. Olacak, hatalar da yapacak. Bunlar genç, hata yaparak büyük futbolcu olacaklar. Ancak Slavia çok sert bir takım. Slavia Prag maçında aynı sertliği gösterselerdi, 1-2 kere de hata yapsaydı Arda öz güvenini kaybetseydi, tekrar kazanması için çok daha fazla mücadele edecektik.

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Ben 55'te oyuna aldım. Rakibin temposu düştü, onu bekledik ve o zaman oyuna aldık. Bugün ilk 11 başladı, yarın oynayacak diye bir garanti yok. Burası Fenerbahçe. Biz onu koruyacağız, doğru zamanda ve doğru maçlarda oynayarak Türkiye ve Fenerbahçe'nin en büyük oyuncularından bir tanesi olacak.

11Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Bütün taraftarlarımızın, medyamızın, camiamızın sabırlı olması lazım. Bu oyuncumuz bizim değerimiz. Onlara sahip çıkacağız, destek olacağız. Her maç oynayacak diye de bir şey yok. Çünkü daha 3 gün önce doğum gününü kutladık, 17 yaşına girdi.

12Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

3 hafta önce Arda diye bir şey yoktu Türkiye'de, bizler vesile olduk. Allah razı olsun, hocaları bulmuş ve getirmişler Fenerbahçe'ye. Ben de bu cesareti gösterdim, oynattım. Fenerbahçe kazandı, Türk futbolu kazandı. Ancak biraz sabırlı olmalıyız. Geç bulduk, çabuk kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

13Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

İsmail Kartal'ın bu sözleri sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun tepki aldı.

14Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Arda Güler'in Vitor Pereira döneminde birçok kez forma şansı bulduğunu belirten taraftarlar, "İsmail Kartal'ın dünyadan haberi" yok" ifadelerini kullandı.

15Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Arda Güler, İsmail Kartal göreve gelmeden önce Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki HJK Helsinki maçlarında ve Süper Lig'de Antalya ile Çaykur Rizespor karşılaşmalarında görev almıştı.

16Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Bu arada Fenerbahçe'de Altay Bayındır da Kasımpaşa maçına yaptığı kurtarışlarla damga vurdu.

17Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Kasımpaşa karşısında 7 kurtarış yapan ve Altay, sakatlıktan döndüğünden bu yana çıktığı 3 Süper Lig maçında kalesine gelen 18 şutun 16'sında gol izni vermeyerek inanılmaz bir istatistiğe imza attı.

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Fenerbahçe 'de yurt dışına giden kulüp başkanı Ali Koç, dün yapılan yeni yayın ihalesi toplantısına katılmamış, akşam da sarı lacivertli takımın Kasımpaşa ile oynadığı lig karşılaşmasında yer almamıştı.

19Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Başkan Ali Koç'un yurt dışında, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve yeni sezonda takımın başında olması beklenen Alman teknik direktör Joachim Löw ile görüşeceği öğrenildi. Koç-Löw görüşmesinde gelecek sezon transferleri ve kadro yapılanması planlarının gözden geçirileceği ifade edildi.

20Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Ali Koç yurt dışında ayrıca gelecek sezon yapılacak olan transferlerle ilgili de çalışmalar yapacak. Fenerbahçe başkanının, transfer listesinde yer alan bazı oyuncuların kulüpleri ve temsilcileriyle bir araya gelebileceği belirtildi.

21Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Joachim Löw’ün mayıs ayında İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Eski güçlü Fenerbahçe'yi yeniden yaratmak için şimdiden planlamalarını yapan Alman teknik adam mayıs ayında İstanbul'a gelerek çalışmalarına start verecek.

22Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Joachim Löw ayrıca, takımın bütün idmanlarını takip ederken, teknik direktör olduğunda yardımcısı olması beklenen İsmail Kartal’dan takım ve futbolcular ile ilgili sık sık rapor alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca kurulan sistem üzerinden takımın idmanlarını da izleyerek futbolcuları yakından takip ediyor.

23Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Öte yandan Joachim Löw'ün elinde çok büyük bir gurbetçi profili bulunuyor. Normalde Almanya'dan ayrılmak istemeyen bu isimler Joachim Löw İstanbul'a gelirse onunla çalışacaklarını söylemiş durumda.

24Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koçun nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

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Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

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