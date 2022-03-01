Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

Kartal, "3 hafta önce Arda Güler'i kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye, Arda Güler'i konuşuyor. Ben bundan çok memnunum. Demek ki ben doğru iş yapıyorum, doğru yapıyorum. Ardaları, Çağtayları, Ertuğrulları çıkarıp oynatıyorum. Belki de Fenerbahçe tarihinde bu kadar genç oyuncuları oynatan tek teknik direktör benim. TFF'nin kulüplerin isteği bu değil mi; genç oyuncuların oynaması.