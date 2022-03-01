Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı
Yayın ihalesi toplantılarına katılmadığı gibi, maçlara da gelemeyen Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı. Başkan Koç'un yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...
Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek son 3 maçında 3. galibiyetini alan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar maç sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın genç yıldız Arda Güler ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalara tepki gösterdi. Bu arada Kasımpaşa maçında yıldızlaşayan Altay Bayındır ise inanılmaz bir istatistiğe imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...
Kartal, "3 hafta önce Arda Güler'i kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye, Arda Güler'i konuşuyor. Ben bundan çok memnunum. Demek ki ben doğru iş yapıyorum, doğru yapıyorum. Ardaları, Çağtayları, Ertuğrulları çıkarıp oynatıyorum. Belki de Fenerbahçe tarihinde bu kadar genç oyuncuları oynatan tek teknik direktör benim. TFF'nin kulüplerin isteği bu değil mi; genç oyuncuların oynaması.
Şimdi maçta bir hata yaptı mesela. Gol de olabilirdi. Olacak, hatalar da yapacak. Bunlar genç, hata yaparak büyük futbolcu olacaklar. Ancak Slavia çok sert bir takım. Slavia Prag maçında aynı sertliği gösterselerdi, 1-2 kere de hata yapsaydı Arda öz güvenini kaybetseydi, tekrar kazanması için çok daha fazla mücadele edecektik.
3 hafta önce Arda diye bir şey yoktu Türkiye'de, bizler vesile olduk. Allah razı olsun, hocaları bulmuş ve getirmişler Fenerbahçe'ye. Ben de bu cesareti gösterdim, oynattım. Fenerbahçe kazandı, Türk futbolu kazandı. Ancak biraz sabırlı olmalıyız. Geç bulduk, çabuk kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe 'de yurt dışına giden kulüp başkanı Ali Koç, dün yapılan yeni yayın ihalesi toplantısına katılmamış, akşam da sarı lacivertli takımın Kasımpaşa ile oynadığı lig karşılaşmasında yer almamıştı.
Başkan Ali Koç'un yurt dışında, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve yeni sezonda takımın başında olması beklenen Alman teknik direktör Joachim Löw ile görüşeceği öğrenildi. Koç-Löw görüşmesinde gelecek sezon transferleri ve kadro yapılanması planlarının gözden geçirileceği ifade edildi.
Joachim Löw ayrıca, takımın bütün idmanlarını takip ederken, teknik direktör olduğunda yardımcısı olması beklenen İsmail Kartal’dan takım ve futbolcular ile ilgili sık sık rapor alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca kurulan sistem üzerinden takımın idmanlarını da izleyerek futbolcuları yakından takip ediyor.