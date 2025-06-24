Yatağa bağımlı meslektaşının yayla hasretini drone görüntüleriyle dindirdi! Trabzon yaylaları drone ile yatağına geldi!

'BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Emekli meslektaşının kendisinden görüntü isteğinden etkilendiğini anlatan Uludüz, "Aslında bu işi yapmayı bırakacaktım. Fakat köyümüzde hasta ve yaşlı bir öğretmen ablamız var. Bana, 'her gün senin görüntü atmanı bekliyorum, ben oralara gidemiyorum, o yüzden senin paylaşmanı bekliyorum' dedi. Kendisi yatalak olduğu için bir yere gidemiyor. Hocamızın benden sürekli görüntü beklemesi beni çok etkiledi. En çok hayvan göçlerini, yayla şenliklerini, ilçemizin değişik yerlerini fotoğraflamayı seviyorum" dedi.