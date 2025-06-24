Yatağa bağımlı meslektaşının yayla hasretini drone görüntüleriyle dindirdi! Trabzon yaylaları drone ile yatağına geldi!
Trabzon'da yatağa bağımlı emekli sınıf öğretmeni Emine Ersoy'un (67), ulaşamadığı yaylaların görüntülerini istemesiyle yüreği burkulan sınıf öğretmeni Muhammet Uludüz (50), sıra dışı bir projeye imza attı. Meslektaşının bu isteğinden ilham alan Uludüz, drone çekimlerine ağırlık vererek Karadeniz'in eşsiz yaylalarını dört mevsim boyunca farklı açılardan kayda aldı. Bu büyüleyici doğa görüntüleri, sadece Emine öğretmenin sıla özlemini dindirmekle kalmıyor, aynı zamanda memleket hasreti çeken gurbetçilerin de yüreklerine su serpiyor.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 24 Haziran 2025 - 11:54 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 24 Haziran 2025 - 11:54 • Son Güncelleme: