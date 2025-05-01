Yaşıtları emekliliğin keyfini sürerken o köy köy dolaşıyor! Sivaslı nalbant, son temsilcisi olduğu mesleğini koruyor

Gençlerin bu işi tercih etmediğini de ifade eden Polat, "Nalbant ustalığı genç işi değil. Yetişen de zaten yoktur. Bazı huysuz atlar olabiliyor. At acısı ile uğraştığı esnada ben ayaklarını çakıp bırakıyorum. Bir atı 25 dakikada çakıyorum. Bir atın ayağını tutuyordum, sinirini solukluğuma vurdu ve düştüm. Gençlerin bu mesleği öğrenmesini çok isterdim. Şimdiki gençler işin kolayını seçiyor, zor mesleğe girmek istemiyorlar. Mesleğimiz kirli bir meslek olsa da, yıkayınca kir gidiyor" dedi.