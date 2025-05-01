Yaşıtları emekliliğin keyfini sürerken o köy köy dolaşıyor! Sivaslı nalbant, son temsilcisi olduğu mesleğini koruyor
Sivas'ta unutulmaya yüz tutmuş nalbantlık mesleğinin son temsilcisi olan Hüseyin Polat, ilerlemiş yaşına rağmen işini seyyar olarak yapmaya devam ederek geçimini sağlıyor. Fiziksel güç, dikkat ve tecrübe gerektiren nalbantlık işini 77 yaşında hâlâ başarıyla sürdürebilmesiyle dikkat çeken Polat, yıllardır mesleğin içinde olmasına rağmen işini hala severek yapmaya devam ediyor. Bıçakla yapılan işlemler sırasında birçok kez yaralandığını ifade eden usta nalbant, işinin hem zor hem de tehlikeli olduğunu vurguladı.
SİVAS (İHA) -
• 01 Mayıs 2025 - 10:58 • Son Güncelleme:
SİVAS (İHA) -
• 01 Mayıs 2025 - 10:58 • Son Güncelleme: