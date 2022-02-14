Yasak aşk iddiaları olay olmuştu! Gülşah Saraçoğlu'ndan 'Deha Bilimlier' sorusuna yanıt!
Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Gülşah Saraçoğlu, önceki akşam Ulus’ta bir mekandan çıkarken görüntülendi. Saraçoğlu, gazetecilerin 'Deha Bilimlier' soruları karşısında "Öpüyorum" diyerek karşılık verdi.
Bir süredir 39 yaşındaki şarkıcı Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' yaşadığına dair iddialarla magazin gündeminden düşmeyen 40 yaşındaki ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz akşam Ulus'ta objektiflere takıldı.
DEHA SORULARINA ÖPÜCÜKLÜ YANIT!
Muhabirlerin “Eski eşiniz ile barışacağınıza dair haberler çıktı. Bir barışma olacak mı?” sorusuna “Hayır, eski eşim ile küs olma gibi bir durumum yok çünkü o benim için çok kıymetli. Kendisi benim evladımın babasıdır” dedi. Deha Bilimler ile ilgili sorulara ise “Öpüyorum” diyerek geçiştirip aracına bindi.
"Eşine âşık bir adamım. Gülşah, sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Evi yakın ve iki kez üst üste geldi. Dans ederken düştü, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Sahnede mesafemi daha iyi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün ise onu, kuliste ağırladım."
"ASLI BENİ EVDEN KOVDU"
teve2'de ekrana gelen 'Magazin Masası' programında Esin Övet, olayla ilgili ünlü şarkıcıyla telefonla konuştuğunu ve kendisine şunları söylediğini aktarmıştı:"Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de. Arada harcanıyorum."
Hem Bilimlier'in, hem de Saraçoğlu'nun arkadaşı Demet Akalın ise, aşk iddialarının sorulması üzerine "Ben çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar..." ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Demet Akalın ve Gülşah Saraçoğlu, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmıştı.
Ünlü popçu, sonrasında bu olayın içine dahil olmak istemediğini "Artık beni bu olaylardan bir salın!" sözleriyle açıklamış, "Evet, 'Sahneye gitme, rica ediyorum. Kulislerde olmayın' dedim. Bunu nasıl çekip ilişki olayına getirdiler şaşkınım. Gülşah işinde başarılı, bunu hep hatırlamalı hiç unutmamalı! Bir dost hatta eski bir dost" şeklinde konuşmuştu.