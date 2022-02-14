Yasak aşk iddiaları olay olmuştu! Gülşah Saraçoğlu'ndan 'Deha Bilimlier' sorusuna yanıt!

Hem Bilimlier'in, hem de Saraçoğlu'nun arkadaşı Demet Akalın ise, aşk iddialarının sorulması üzerine "Ben çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar..." ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Demet Akalın ve Gülşah Saraçoğlu, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmıştı.