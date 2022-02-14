Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinYasak aşk iddiaları olay olmuştu! Gülşah Saraçoğlu'ndan 'Deha Bilimlier' sorusuna yanıt!
HaberlerMagazin Haberleri Yasak aşk iddiaları olay olmuştu! Gülşah Saraçoğlu'ndan 'Deha Bilimlier' sorusuna yanıt!
• 14 Şubat 2022 - 08:34 • Son Güncelleme:

Yasak aşk iddiaları olay olmuştu! Gülşah Saraçoğlu'ndan 'Deha Bilimlier' sorusuna yanıt!

Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Gülşah Saraçoğlu, önceki akşam Ulus’ta bir mekandan çıkarken görüntülendi. Saraçoğlu, gazetecilerin 'Deha Bilimlier' soruları karşısında "Öpüyorum" diyerek karşılık verdi.

• 14 Şubat 2022 - 08:34 • Son Güncelleme:
1Yasak aşk iddiaları olay olmuştu Gülşah Saraçoğlundan Deha Bilimlier sorusuna yanıt
ABONE OL

Bir süredir 39 yaşındaki şarkıcı Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' yaşadığına dair iddialarla magazin gündeminden düşmeyen 40 yaşındaki ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz akşam Ulus'ta objektiflere takıldı.

2Yasak aşk iddiaları olay olmuştu Gülşah Saraçoğlundan Deha Bilimlier sorusuna yanıt

Lerzan Mutlu’nun sahnesini dinlemeye geldiğini söyleyen Saraçoğlu, "Çok güzel bir sahneydi, kendisinin de doğum günüydü iyi ki doğdu” dedi.

3DEHA SORULARINA ÖPÜCÜKLÜ YANIT

DEHA SORULARINA ÖPÜCÜKLÜ YANIT!

Muhabirlerin “Eski eşiniz ile barışacağınıza dair haberler çıktı. Bir barışma olacak mı?” sorusuna “Hayır, eski eşim ile küs olma gibi bir durumum yok çünkü o benim için çok kıymetli. Kendisi benim evladımın babasıdır” dedi. Deha Bilimler ile ilgili sorulara ise “Öpüyorum” diyerek geçiştirip aracına bindi.

4NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i, kendisini dinlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilmişti. Bilimlier, Saraçoğlu ile yakınlaştıkları iddiasını reddetmiş ve eşinden özür dilemişti. 39 yaşındaki şarkıcı, o gece yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

5Yasak aşk iddiaları olay olmuştu Gülşah Saraçoğlundan Deha Bilimlier sorusuna yanıt

"Eşine âşık bir adamım. Gülşah, sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Evi yakın ve iki kez üst üste geldi. Dans ederken düştü, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Sahnede mesafemi daha iyi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün ise onu, kuliste ağırladım."

6ASLI BENİ EVDEN KOVDU

"ASLI BENİ EVDEN KOVDU"

teve2'de ekrana gelen 'Magazin Masası' programında Esin Övet, olayla ilgili ünlü şarkıcıyla telefonla konuştuğunu ve kendisine şunları söylediğini aktarmıştı:"Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de. Arada harcanıyorum."

7Yasak aşk iddiaları olay olmuştu Gülşah Saraçoğlundan Deha Bilimlier sorusuna yanıt

Hem Bilimlier'in, hem de Saraçoğlu'nun arkadaşı Demet Akalın ise, aşk iddialarının sorulması üzerine "Ben çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar..." ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Demet Akalın ve Gülşah Saraçoğlu, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmıştı.

8Yasak aşk iddiaları olay olmuştu Gülşah Saraçoğlundan Deha Bilimlier sorusuna yanıt

Ünlü popçu, sonrasında bu olayın içine dahil olmak istemediğini "Artık beni bu olaylardan bir salın!" sözleriyle açıklamış, "Evet, 'Sahneye gitme, rica ediyorum. Kulislerde olmayın' dedim. Bunu nasıl çekip ilişki olayına getirdiler şaşkınım. Gülşah işinde başarılı, bunu hep hatırlamalı hiç unutmamalı! Bir dost hatta eski bir dost" şeklinde konuşmuştu.

9DAVA AÇACAĞINI AÇIKLADI

DAVA AÇACAĞINI AÇIKLADI

Şaraçoğlu, bunların üzerine kendisini Deha Bilimlier konusunda uyardığını söyleyen Akalın'a yüklü bir dava açacağını 'Magazin Masası' ekibine açıklamıştı. Programda, modacının yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğu ve telefonda ağladığı belirtilmişti.

Hüseyin Altun/Milliyet

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Müge Anlı'da akıl almaz olay! Önce 600 bin TL dolandırıldı sonra yine inandı yine dolandırıldı!

Müge Anlı'da akıl almaz olay! Önce 600 bin TL dolandırıldı sonra yine inandı yine dolandırıldı!

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ilişkisinde sürpriz evlenme teklifi!

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ilişkisinde sürpriz evlenme teklifi!

Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti! Mohammed Alsaloussi ile...

Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti! Mohammed Alsaloussi ile...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken isyan etti!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken isyan etti!