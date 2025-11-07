Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi kivide hasat sevinci: Kilosu 80 ila 100 lira arasında değişiyor

5

Bu nedenle vahşi sulamadan tamamen vazgeçerek damlama sulamaya geçmemiz şarttır. Ayrıca sanayi baskısını da göz önünde bulundurarak tarımsal üretimi daha planlı alanlara yönlendirmemiz gerekebilir. Yalova hem sanayi hem tarım kenti olma mücadelesi veriyor. Altınova da bu iki yapının kesişim noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bizim görevimiz, sanayi ve tarımı dengeli biçimde sürdürebilmektir." dedi.