Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemYağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor
HaberlerGündem Haberleri Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor

Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor

İzmir'deki Atakent Aysel-Salih Baysak Anaokulu öğrencileri, 'Tarım ve çocuk' projesi kapsamında yağmur suyuyla mevsim sebzeleri yetiştirip, bunlarla yemeklerini hazırlıyor.

• 12 Nisan 2025 - 10:57 • Son Güncelleme:
• 12 Nisan 2025 - 10:57 • Son Güncelleme:
1Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor

Öğrencilerin, doğanın döngüsünü ve toprak ile suyun ne kadar önemli olduğunu öğrendiklerini belirten okul öncesi eğitim öğretmeni Nurhayat Ekincioğlu, "Ailelerden ve çocuklardan olumlu dönüşler alıyoruz.

2Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor

. Bitkilerimizi büyütürken doğal yöntemler kullanıyoruz ve dışarıdan takviye almıyoruz. Aileler evde çocuklarının geri dönüşüm konusunda bilinçlendiklerini ve evde geri dönüşüme uygun olan şeyleri atmak istemediklerini söylüyor" dedi.

3Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor

Karşıyaka ilçesindeki Atakent Aysel-Salih Baysak Anaokulu'ndaki okul öncesi eğitim öğretmeni Nurhayat Ekincioğlu ile öğrencileri 'Tarım ve çocuk' projesi kapsamında evsel atıkları biriktirip, kompost yapıyor.

4Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor

Komposttan gübre elde eden öğrenciler, okul bahçesindeki toprak alanda marul, soğan, domates yetiştiriyor. Yağmur suyunu biriktirip, sebzeleri biriktirdikleri yağmur suyuyla sulayan öğrenciler öğle yemeklerini de bu sebzelerden hazırlıyor.

5Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor

Öğrencilerde bu proje sayesinde geri dönüşüm konusunda farkındalık oluştuğunu söyleyen okul öncesi eğitim öğretmeni Nurhayat Ekincioğlu, "Proje kapsamında okulumuzda bahçecilik ve organik tarım eğitimi yapıyoruz. Bu eğitimi yaparken, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarını ve bitkileri büyütmeyi, doğaya ve çevreye faydalı bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Tüm bunlara da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği destek ile yapıyoruz" dedi.

6ATIKLARDAN KOMPOST YAPIYORUZ

'ATIKLARDAN KOMPOST YAPIYORUZ'

Öğrencilerin, doğanın döngüsünü ve toprak ile suyun ne kadar önemli olduğunu öğrendiklerini dile getiren Ekincioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

7Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor

"Çocukların sorumluluk ve sabır bilinçleri oluşuyor. Mevsime uygun tohumdan yetiştirilebilir sebze ve meyveleri saksılara ya da toprağa ekiyoruz. Büyüdükçe de onları hasat edip, beslenmemizde kullanıyoruz. Atıkları atmadan kompost yapıyoruz. Ailelerden ve çocuklardan olumlu dönüşler alıyoruz. Bitkilerimizi büyütürken doğal yöntemler kullanıyoruz ve dışarıdan takviye almıyoruz. "

8Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor

Aileler evde çocuklarının geri dönüşüm konusunda bilinçlendiklerini ve evde geri dönüşüme uygun olan şeyleri atmak istemediklerini söylüyor. Ya tohumları doğaya bırakıyorlar ya da geri dönüşüm kutusuna gönderiyorlar."

9GÜBRENİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM ÖĞRENDİM

'GÜBRENİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM ÖĞRENDİM'

Öğrencilerden Rüzgar Emir Kocaman (6) ise "Bahçede bitki büyütüyoruz. Toprağa çeşitli sebzeler ekiyoruz. Proje sayesinde muz kabuğu gibi atıkların gübre olduğunu öğrendim. Daha önce gübrenin ne demek olduğunu bile bilmiyordum ama burada öğrendim. Burada yetiştirdiklerimizi beslenmemizde yiyoruz" dedi.

10Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor

Bahçeye soğan, domates ve marul ektiklerini söyleyen Asel Yağmur Bulut (6) da "Sebzeler büyüyünce topluyoruz, burada vakit geçirmek güzel oluyor. Yetiştirdiğimiz sebzelerin tadı da aldıklarımıza göre daha lezzetli oluyor" diye konuştu. (DHA)

11Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor