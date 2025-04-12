Yağmur suyuyla sebze yetiştiren anaokulu öğrencileri, kendi yemeklerini hazırlıyor

'GÜBRENİN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM ÖĞRENDİM'

Öğrencilerden Rüzgar Emir Kocaman (6) ise "Bahçede bitki büyütüyoruz. Toprağa çeşitli sebzeler ekiyoruz. Proje sayesinde muz kabuğu gibi atıkların gübre olduğunu öğrendim. Daha önce gübrenin ne demek olduğunu bile bilmiyordum ama burada öğrendim. Burada yetiştirdiklerimizi beslenmemizde yiyoruz" dedi.