Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemYağmur sonrası yoğun kar yağışı! Sıcaklık eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi
HaberlerGündem Haberleri Yağmur sonrası yoğun kar yağışı! Sıcaklık eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi
ABONE OL

Yağmur sonrası yoğun kar yağışı! Sıcaklık eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Yağmur sonrası yoğun kar yağışı geliyor. İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji haritayı güncelledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan tam fırtına beklendiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi. 10 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

• 23 Aralık 2023 - 08:56 • Son Güncelleme:
• 23 Aralık 2023 - 08:56 • Son Güncelleme:
1Yağmur sonrası yoğun kar yağışı Sıcaklık eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Yağmur sonrası yoğun kar yağışı Sıcaklık eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç, kuzey ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

AKOM İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. AKOM verilerine göre rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi beklendiği kaydedildi.

7Yağmur sonrası yoğun kar yağışı Sıcaklık eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının da tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

810 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU ALARM

10 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji risk haritasında ise Şırnak ve Hakkari için "turuncu", Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Van ve Batman için "sarı" alarm uyarısında bulunularak; sel, taşkın ve çığa karşı tedbir uyarısında bulunuldu.

9Yağmur sonrası yoğun kar yağışı Sıcaklık eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Batı Karadeniz’de rüzgarın Cumartesi günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunmuştu.

10Yağmur sonrası yoğun kar yağışı Sıcaklık eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

İstanbul’da 23 Aralık cumartesi günü Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde Anadolu Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

11YÜKSEKOVA’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

YÜKSEKOVA’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarından sonra yoğun şekilde bastıran kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri ise yol temizleme çalışmalarına başladı.

12Yağmur sonrası yoğun kar yağışı Sıcaklık eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz canlı yayında zor anlar yaşadı. Tokaz "Hem meteoroloji hem Prof. Dr. Orhan Şen öğle saatlerine dikkat çekmişti. Şu an uyarıların gerçeğe dönüştüğü anları yaşıyoruz. Antalya'da inanılmaz bir fırtına var, deniz oldukça dalgalı ve yağış etkisini artırdı. Ayakta durmakta bile güçlük çektiğimi ifade etmek istiyorum" dedi.

13Yağmur sonrası yoğun kar yağışı Sıcaklık eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

Prof. Dr. Şen, "Bizi dinleyen bu bölgedeki vatandaşlar dikkatli olsunlar. Deniz ve dere kenarlarından uzak dursunlar. Bu sistem Antalya'ya doğru gidiyor. Bu sistem Antalya, Kemer'i esir alır. Atmosferde elektrik yükü çok fazla şu anda, dolu da yapabilir" ifadelerini kullandı.