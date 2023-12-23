Yağmur sonrası yoğun kar yağışı! Sıcaklık eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Yağmur sonrası yoğun kar yağışı geliyor. İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji haritayı güncelledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan tam fırtına beklendiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi. 10 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
• 23 Aralık 2023 - 08:56 • Son Güncelleme:
• 23 Aralık 2023 - 08:56 • Son Güncelleme: