Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak! Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi
Meteoroloji yeni hava durumunu açıkladı. Hava sıcaklıkları düşüyor. Kar yağışı geliyor. Hafta sonu plan yapmak isteyenler İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji'den edinilen son hava durumu tahminlerine göre ise Türkiye genelinde hafta sonu yağışlar etkili olacak. İşte hafta sonu hava durumu tahminleri...
• 17 Şubat 2024 - 12:12 • Son Güncelleme:
• 17 Şubat 2024 - 12:12 • Son Güncelleme: