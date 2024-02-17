Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak! Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı