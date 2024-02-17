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GündemYağmur sonrası lapa lapa kar yağacak! Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi
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Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak! Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

Meteoroloji yeni hava durumunu açıkladı. Hava sıcaklıkları düşüyor. Kar yağışı geliyor. Hafta sonu plan yapmak isteyenler İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji'den edinilen son hava durumu tahminlerine göre ise Türkiye genelinde hafta sonu yağışlar etkili olacak. İşte hafta sonu hava durumu tahminleri...

• 17 Şubat 2024 - 12:12 • Son Güncelleme:
• 17 Şubat 2024 - 12:12 • Son Güncelleme:
1Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

3Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

4ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

6Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya'nın kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

8Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

A.KARAHİSAR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°CParçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°CParçalı bulutlu

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

10Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°CParçalı bulutlu

HATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Çankırı, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

12Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

14Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

BOLU °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

16Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

ARTVİN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

18Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

ERZURUM °C, 6°CÇok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°CÇok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°CÇok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

19GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

20Yağmur sonrası lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar eksiye düşüyor, İstanbul dahil birçok ilde alarm verildi

DİYARBAKIR °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı