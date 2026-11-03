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Yağmur hasadı engelledi, ilginç bir yöntem denediler: Erzincanlı çiftin bulduğu çözüm şaşırttı

03.11.2026 - 11:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'ın Kilimli köyünde ceviz üretimi yapan Süleyman ve Betül Çınkır çifti, yağışlı ve soğuk hava nedeniyle cevizlerini kurutmakta zorlanınca ilginç bir yönteme başvurdu. Seralarının içinde soba yakarak yaklaşık 1 ton cevizi kurutmaya çalışan çiftin çözümü dikkat çekti.

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1Yağmur hasadı engelledi, ilginç bir yöntem denediler: Erzincanlı çiftin bulduğu çözüm şaşırttı

Erzincan'ın Kilimli köyünde ceviz yetiştiriciliği yapan Süleyman ve Betül Çınkır çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle hasat ettikleri cevizleri kurutabilmek için seralarında soba yaktı.Köyde aile işletmesi olarak tarımsal üretim yapan çift, yağışlı ve soğuk havanın cevizlerin kurutulmasını zorlaştırması üzerine farklı bir yöntem denedi.

2Yağmur hasadı engelledi, ilginç bir yöntem denediler: Erzincanlı çiftin bulduğu çözüm şaşırttı

Süleyman Çınkır, cevizleri kurutmak amacıyla seranın içerisinde soba yaktı. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle cevizleri seradan çıkaran çift, ürünlerini açık alana sererek kurumaya bıraktı.Ceviz yetiştiriciliğine 2018 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün onayıyla başladıklarını belirten Süleyman Çınkır, bahçelerinde 150 ceviz ağacının yanı sıra 80'e yakın farklı meyve ağacının bulunduğunu söyledi.

3Yağmur hasadı engelledi, ilginç bir yöntem denediler: Erzincanlı çiftin bulduğu çözüm şaşırttı

Ceviz fidanlarının aşılı çeşitlerden oluştuğunu ve bölgenin soğuk hava koşullarına dayanıklı olduğunu ifade eden Çınkır, son 5 yılda üretim miktarlarının önemli ölçüde arttığını kaydetti.Bu yıl yaklaşık 1 ton ceviz hasat ettiklerini bildiren Çınkır, bahçenin bakımını permakültür prensipleri doğrultusunda yaptıklarını, toprağın korunmasına özen gösterdiklerini dile getirdi.

4Yağmur hasadı engelledi, ilginç bir yöntem denediler: Erzincanlı çiftin bulduğu çözüm şaşırttı

Küçük ölçekli bir aile işletmesi olduklarını belirten Çınkır, kaliteli ürün yetiştirmek için emek verdiklerini ve ilerleyen yıllarda yeni bahçeler kurmayı hedeflediklerini anlattı.Üretimin kendileri için yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayan Çınkır, tüketen değil üreten bir aile olmayı amaçladıklarını, çocuklarını da bu anlayışla yetiştirmek istediklerini ifade etti. Yaklaşık 8 yıldır sürdürdükleri ceviz yetiştiriciliğiyle aile ekonomisine katkı sağlayan Çınkır çifti, üretim alanlarını genişleterek tarımsal faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.

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