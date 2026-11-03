Yağmur hasadı engelledi, ilginç bir yöntem denediler: Erzincanlı çiftin bulduğu çözüm şaşırttı

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Küçük ölçekli bir aile işletmesi olduklarını belirten Çınkır, kaliteli ürün yetiştirmek için emek verdiklerini ve ilerleyen yıllarda yeni bahçeler kurmayı hedeflediklerini anlattı.Üretimin kendileri için yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayan Çınkır, tüketen değil üreten bir aile olmayı amaçladıklarını, çocuklarını da bu anlayışla yetiştirmek istediklerini ifade etti. Yaklaşık 8 yıldır sürdürdükleri ceviz yetiştiriciliğiyle aile ekonomisine katkı sağlayan Çınkır çifti, üretim alanlarını genişleterek tarımsal faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.