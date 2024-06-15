Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak! Meteoroloji'den Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı. 4 kent için sarı alarm verildi. Dün İstanbul dahil birçok kentte sağanak, dolu, şiddetli yağmur etkili olmuştu, yetkililer sıcaklıkların 6 derede daha düşeceğini duyurdu. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Peki arife günü yani bugün ve Kurban Bayramı boyunca hava nasıl olacak? İşte tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…
• 15 Haziran 2024 - 11:22 • Son Güncelleme:
• 15 Haziran 2024 - 11:22 • Son Güncelleme: