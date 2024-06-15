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Gündem Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak! Meteoroloji'den Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı
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Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak! Meteoroloji'den Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı. 4 kent için sarı alarm verildi. Dün İstanbul dahil birçok kentte sağanak, dolu, şiddetli yağmur etkili olmuştu, yetkililer sıcaklıkların 6 derede daha düşeceğini duyurdu. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Peki arife günü yani bugün ve Kurban Bayramı boyunca hava nasıl olacak? İşte tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…

• 15 Haziran 2024 - 11:22 • Son Güncelleme:
• 15 Haziran 2024 - 11:22 • Son Güncelleme:
1 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

2 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

4 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

6 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

"SICAKLIKLAR 6 DERECE AZALACAK" CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Arife, Karadeniz kıyılarında hafif yağmur var. Akşam Erzincan, Erzurum çevresinde yağış. Bayramın 1. günü doğu Anadolu’nun kuzeyinde de görülecek. Sıcaklıklar batı ve iç bölgelerde 5-6 derece azalacak doğuda değişmeyecek. İstanbul 27, İzmir 33, Antalya 37, Ankara 29 derece”

7 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

4 KENT İÇİN SARI ALARM

Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce

8 BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C Az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah (Cumartesi) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C Az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah (Cumartesi) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C Az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu

10 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu

HATAY °C, 34°C Az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

11 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

12 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

SİNOP °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat)esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 35°C Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

SAMSUN °C, 26°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C Parçalı bulutlu

16 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

17 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

MALATYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

18 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 39°C

19 Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak Meteorolojiden Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

Az bulutlu

SİİRT °C, 37°C Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu