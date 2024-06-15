Yağmur geliyor, soğuk hava donduracak! Meteoroloji'den Kurban Bayramı için alarm verildi, iller tek tek açıklandı

BATI KARADENİZ



Parçalı bulutlu, kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı