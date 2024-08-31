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Yağmur dalgası fena vuracak! Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. İstanbul dahil 17 il için alarm verildi. Yağmur dalgası etkisini devam ettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün Marmara’da sağanak yağış bekleniyor. Beklenen gök gürültülü yağışın, İstanbul’un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani kuvvetli rüzgar, sel, dolu ve yıldırım şeklinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

AA
• 31 Ağustos 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
AA
• 31 Ağustos 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
1Yağmur dalgası fena vuracak Meteorolojiden İstanbul dahil 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

2Yağmur dalgası fena vuracak Meteorolojiden İstanbul dahil 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, bugün Marmara’da beklenen gök gürültülü sağanak, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olacak.

3Yağmur dalgası fena vuracak Meteorolojiden İstanbul dahil 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4Yağmur dalgası fena vuracak Meteorolojiden İstanbul dahil 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Yağışların; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

5Yağmur dalgası fena vuracak Meteorolojiden İstanbul dahil 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Kuvvetli yağış beklenen Kırklareli ve Tekirdağ için "turuncu", Adana, Artvin, Bolu, Çankırı, Edirne, Hatay, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Ardahan, Karabük ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

6Yağmur dalgası fena vuracak Meteorolojiden İstanbul dahil 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerini uyardı.Son tahminlere göre bu dört ilçedeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

7Yağmur dalgası fena vuracak Meteorolojiden İstanbul dahil 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Kırklareli ve Tekirdağ’da ise fırtınanın daha şiddetli olması bekleniyor.Meteoroloji, Kırklareli’nin Demirköy ve Vize ilçeleri ile Tekirdağ’ın Saray ilçesini kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

8Yağmur dalgası fena vuracak Meteorolojiden İstanbul dahil 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.