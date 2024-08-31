Yağmur dalgası fena vuracak! Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. İstanbul dahil 17 il için alarm verildi. Yağmur dalgası etkisini devam ettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün Marmara’da sağanak yağış bekleniyor. Beklenen gök gürültülü yağışın, İstanbul’un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani kuvvetli rüzgar, sel, dolu ve yıldırım şeklinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.
AA
• 31 Ağustos 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
AA
• 31 Ağustos 2024 - 10:26 • Son Güncelleme: