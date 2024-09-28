Yağışlar ve soğuk hava Trakya'da geliyor Orhan Şen riskli illeri tek tek sıraladı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



EDİRNE 17°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 19°C, 26°CParçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ 16°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 20°C, 32°CParçalı ve az bulutlu