Yağışlar ve soğuk hava Trakya'da geliyor Orhan Şen riskli illeri tek tek sıraladı
Son dakika haberine göre; Soğuk hava dalgası ve yağışlar Trakya üzerinden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Trakya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. CNNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek riskli illeri sıraladı. 2 güne dikkat çeken Prof. Dr. Şen, '1 günde 10 derece sıcaklık düşüşü sıradan bir hava olayı değildir' dedi.
• 28 Eylül 2024 - 18:50 • Son Güncelleme:
• 28 Eylül 2024 - 18:50 • Son Güncelleme: