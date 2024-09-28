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GündemYağışlar ve soğuk hava Trakya'da geliyor Orhan Şen riskli illeri tek tek sıraladı
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Yağışlar ve soğuk hava Trakya'da geliyor Orhan Şen riskli illeri tek tek sıraladı

Son dakika haberine göre; Soğuk hava dalgası ve yağışlar Trakya üzerinden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Trakya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. CNNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek riskli illeri sıraladı. 2 güne dikkat çeken Prof. Dr. Şen, '1 günde 10 derece sıcaklık düşüşü sıradan bir hava olayı değildir' dedi.

• 28 Eylül 2024 - 18:50 • Son Güncelleme:
• 28 Eylül 2024 - 18:50 • Son Güncelleme:
12 GÜNE DİKKAT

2 GÜNE DİKKAT!

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminini paylaştı. 2 güne dikkat çeken Orhan Şen'in uyarıları şu şekilde:

2Yağışlar ve soğuk hava Trakyada geliyor Orhan Şen riskli illeri tek tek sıraladı

Bugün ülkede yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Marmara'da İstanbul(28) dışında 30 C nin altında şehir yok. Ankara 30, Adana 37, İzmir 31, Antalya 32 C iç kesimlerde sis var.

3Yağışlar ve soğuk hava Trakyada geliyor Orhan Şen riskli illeri tek tek sıraladı

Yarın (Pazar) gece Trakya'dan kuvvetli yağış giriş yapıyor. Gece yarısından sonra ve pazartesi sabah İstanbul'da etkili olur.Pazartesi öğlen Batı Karadenizi, İç Anadolu ve Antalya, öğlen Orta Karadenizi, salı sabah Batı ve Doğu Karadeniz bölgesini etkiler.

4Yağışlar ve soğuk hava Trakyada geliyor Orhan Şen riskli illeri tek tek sıraladı

Pazar akşamından itibaren salı akşama kadar, zaman sırasına göre yüksek riskli şehirler: Edirne-Kırklareli, Balıkesir'in kuzeyi,- İstanbul, Kocaeli, Düzce, Ankara, Konya, Antalya, Kastamonu, Samsun, Çorum. Salı tekrar İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Rize.

5SIRADAN BİR HAVA OLAYI DEĞİL

"SIRADAN BİR HAVA OLAYI DEĞİL"

Marmara'da bugün ve yarın sıcaklık 30 derece. Pazartesi ise 20 dereceye kadar düşecek. 1 günde 10 derece sıcaklık düşüşü sıradan bir hava olayı değildir. İzmir, bugün 30. Pazartesi 24 C. Önümüzdeki hafta soğuma Doğu'ya kayacak, hafta sonu Batı'da tekrar ortalama sıcaklık yükselecek.

6HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

7RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

9EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 31°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 32°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 15°C, 31°CAz bulutlu ve açık

10AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 30°CAz bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 32°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 13°C, 32°CAz bulutlu ve açık

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 16°C, 30°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 30°CAz bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 26°CAz bulutlu ve açık

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 13°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 14°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 14°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 31°CAz bulutlu ve açık

VAN 7°C, 21°CAz bulutlu ve açık

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 32°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 34°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 30°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 34°CAz bulutlu ve açık