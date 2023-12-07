Vize muafiyeti olan 10 Yunan Adası hangileri, Yunan adalarına vize kalktı mı? Vize muafiyeti nedir, Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlıyor?
Yunan Adalarına vize muafiyeti başladı mı, vize muafiyeti olan Yunan adaları hangileri? Atina ziyaretinde ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Miçotakis'in açıklamaları arasında yer alan Yunan adalarına 7 gün vize muafiyeti verileceğine yönelik mesaj seyahatseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, 7 günlük vize muafiyeti hangi Yunan adaları için verilecek, Yunan Adaları vize muafiyeti ne zaman başlayacak? Vize muafiyeti nedir, ne demek? Yunan adalarına 7 günlük vize muafiyeti başladı mı?
• 07 Aralık 2023 - 17:42 • Son Güncelleme:
• 07 Aralık 2023 - 17:42 • Son Güncelleme: