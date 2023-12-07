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GündemVize muafiyeti olan 10 Yunan Adası hangileri, Yunan adalarına vize kalktı mı? Vize muafiyeti nedir, Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlıyor?
HaberlerGündem Haberleri Vize muafiyeti olan 10 Yunan Adası hangileri, Yunan adalarına vize kalktı mı? Vize muafiyeti nedir, Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlıyor?
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Vize muafiyeti olan 10 Yunan Adası hangileri, Yunan adalarına vize kalktı mı? Vize muafiyeti nedir, Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlıyor?

Yunan Adalarına vize muafiyeti başladı mı, vize muafiyeti olan Yunan adaları hangileri? Atina ziyaretinde ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Miçotakis'in açıklamaları arasında yer alan Yunan adalarına 7 gün vize muafiyeti verileceğine yönelik mesaj seyahatseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, 7 günlük vize muafiyeti hangi Yunan adaları için verilecek, Yunan Adaları vize muafiyeti ne zaman başlayacak? Vize muafiyeti nedir, ne demek? Yunan adalarına 7 günlük vize muafiyeti başladı mı?

• 07 Aralık 2023 - 17:42 • Son Güncelleme:
• 07 Aralık 2023 - 17:42 • Son Güncelleme:
1Vize muafiyeti olan 10 Yunan Adası hangileri, Yunan adalarına vize kalktı mı Vize muafiyeti nedir, Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlıyor

Yunan adalarına 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağı yönünde açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları sonrası yoğun bir şekilde sorgulanmaya başlandı. Seyahatseverler Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyetinin ne zaman olacağını merak ediliyor. Peki Yunan adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlayacak, vize muafiyeti başladı mı? İşte Yunan Adaları vize muafiyeti hakkında merak edilenler…

2Vize muafiyeti olan 10 Yunan Adası hangileri, Yunan adalarına vize kalktı mı Vize muafiyeti nedir, Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlıyor

Atina ziyareti sonrasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara yönelik açıklamalarda bulundu.

3YUNAN ADALARINA 7 GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YUNAN ADALARINA 7 GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini açıklarken Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık.

4Vize muafiyeti olan 10 Yunan Adası hangileri, Yunan adalarına vize kalktı mı Vize muafiyeti nedir, Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlıyor

Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık.

5Vize muafiyeti olan 10 Yunan Adası hangileri, Yunan adalarına vize kalktı mı Vize muafiyeti nedir, Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlıyor

10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık. ifadelerini kullandı.

6VİZE MUAFİYETİ OLAN YUNAN ADALARI

VİZE MUAFİYETİ OLAN YUNAN ADALARI

 10 Yunan adası ise Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros olarak duyuruldu.  

7Vize muafiyeti olan 10 Yunan Adası hangileri, Yunan adalarına vize kalktı mı Vize muafiyeti nedir, Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlıyor

Tarih henüz belirlenmezken ilerleyen süreçte konuya dair detayların Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.