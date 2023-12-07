Vize muafiyeti olan 10 Yunan Adası hangileri, Yunan adalarına vize kalktı mı? Vize muafiyeti nedir, Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlıyor?

Yunan adalarına 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağı yönünde açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları sonrası yoğun bir şekilde sorgulanmaya başlandı. Seyahatseverler Yunan Adalarına 7 günlük vize muafiyetinin ne zaman olacağını merak ediliyor. Peki Yunan adalarına 7 günlük vize muafiyeti ne zaman başlayacak, vize muafiyeti başladı mı? İşte Yunan Adaları vize muafiyeti hakkında merak edilenler…